De ce s-a schimbat felul în care împodobim bradul de Crăciun? În 2026 revin globurile vintage, beteala, instalațiile multicolore și ornamentele handmade.

De ce nu se mai împodobesc brazii de Crăciun ca acum 20 de ani. Decorațiunile care revin în tendințe în 2026 | Shutterstock

În urmă cu două decenii, brazii de Crăciun erau adesea plini de culoare, beteală, globuri de toate formele și instalații luminoase care clipeau în mai multe ritmuri. În ultimii ani, însă, tot mai multe decoruri au fost dominate de simplitate: globuri în două-trei nuanțe, lumini calde și ornamente atent alese, care se potrivesc cu restul locuinței. În 2026, tendințele încep să se schimbe din nou. Decorațiunile care amintesc de copilărie revin în atenție, iar bradul capătă din nou personalitate.

De ce s-a schimbat felul în care împodobim bradul de Crăciun

Dacă ne uităm la fotografiile de familie de acum 20 de ani, observăm că brazii aveau un aspect diferit față de cei pe care îi vedem frecvent astăzi. Globurile roșii, aurii, albastre sau argintii erau așezate unele lângă altele, beteala completa decorul, iar instalațiile multicolore adăugau un plus de strălucire. Nu exista neapărat o regulă privind asortarea ornamentelor. Fiecare familie folosea ce avea în cutiile păstrate de la un an la altul.

În timp, gusturile s-au schimbat. Minimalismul a devenit tot mai prezent în amenajările interioare, iar acest lucru s-a reflectat și în decorurile de Crăciun. Brazii au început să fie împodobiți după o anumită paletă cromatică, cu globuri asemănătoare și ornamente care respectă aceeași temă. Roșul și auriul, albul și argintiul sau combinațiile de verde și auriu au devenit alegeri frecvente.

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Un alt motiv ține de dorința de a integra decorațiunile de sărbători în aspectul general al locuinței. În locul unui brad foarte încărcat, mulți au preferat unul care să se potrivească mobilierului, perdelelor și accesoriilor din cameră. Fotografiile distribuite pe rețelele sociale au contribuit și ele la popularizarea decorurilor atent coordonate, în care fiecare ornament pare ales după un plan.

Ce decorațiuni de Crăciun revin în tendințe în 2026

Totuși, această uniformizare nu mai este la fel de atractivă pentru toată lumea. În 2026, nostalgia și obiectele cu valoare sentimentală revin în prim-plan. Tot mai multe recomandări de amenajare pun accent pe decorațiuni care spun o poveste, pe ornamente păstrate din familie și pe combinații mai puțin rigide.

Globurile vintage, din sticlă

Globurile care amintesc de cele din casele părinților și bunicilor sunt din nou apreciate. Modelele din sticlă, cu finisaje lucioase, mate sau ușor patinate, aduc un aer nostalgic. Sunt preferate nuanțele clasice de roșu, verde, auriu și argintiu, dar și formele mai neobișnuite, precum figurinele, clopoțeii sau steluțele.

Beteala argintie și instalațiile multicolore

Pentru cei care duc dorul brazilor din anii 2000, beteala este unul dintre cele mai ușor de recunoscut elemente. În 2026, decorurile retro readuc în atenție strălucirea și jocurile de lumini. Instalațiile multicolore, cu efecte diferite de iluminare, completează acest stil și oferă bradului un aspect vesel, fără să fie obligatoriu ca toate ornamentele să se asorteze.

Ornamentele realizate manual

Decorațiunile din hârtie, lemn, fetru sau materiale textile sunt o altă alegere populară. Lanțurile din hârtie, steluțele decupate, figurinele cusute și ornamentele pictate manual oferă bradului un aspect personal. În plus, pot deveni o activitate de familie, mai ales atunci când copiii participă la pregătirea decorurilor.

Fundele mari și panglicile din catifea

Fundele sunt printre accesoriile care se remarcă în decorurile de Crăciun din 2026. Cele supradimensionate, realizate din catifea sau panglici cu imprimeuri, pot fi așezate printre crengi sau în vârful bradului. Roșul închis, burgundy, verdele de pădure și auriul sunt câteva dintre nuanțele care se potrivesc acestui stil.

Ornamentele inspirate din natură

Conurile de brad, feliile uscate de portocală, scorțișoara, crenguțele și figurinele din lemn aduc un aer cald și natural. Acestea pot fi combinate cu globuri tradiționale și lumini discrete, fără să fie nevoie de un decor foarte sofisticat.

Decorațiunile cu personaje și forme jucăușe

Moș Crăciun, renii, oamenii de zăpadă, soldățeii de lemn și figurinele inspirate din povești își recapătă popularitatea. Spre deosebire de decorurile în care toate ornamentele au aceeași formă și culoare, acest stil încurajează amestecul de obiecte diferite, inclusiv piese vechi, păstrate ani la rând.

Bradul perfect nu trebuie să respecte toate tendințele

Revenirea decorațiunilor retro nu înseamnă că trebuie să renunțăm la stilul minimalist sau să cumpărăm ornamente noi în fiecare sezon. Din contră, una dintre ideile importante ale tendințelor din 2026 este personalizarea. Globurile moștenite, figurinele primite în copilărie și ornamentele realizate manual pot fi combinate cu câteva accesorii noi.

Bradul nu mai trebuie să arate ca într-un catalog de amenajări interioare. Poate fi colorat, imperfect și diferit de la un an la altul. Până la urmă, farmecul Crăciunului nu stă în numărul globurilor sau în cât de bine se potrivesc între ele, ci în amintirile pe care le aduce fiecare decorațiune.