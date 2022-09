De ce sunt benefice activitățile extracurriculare pentru copii?

La eveniment au participat, live, pe platforma Zoom Webinars, peste 250 de profesori din toată țara.

”Toate aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor, pentru că ei vor învăţa să se observe şi să se înţeleagă mai bine pe ei înşişi, să-şi gestioneze mai bine emoţiile, să-şi identifice şi să își valorifice mai bine aptitudinile şi resursele în domeniile către care au înclinaţii.

În conferința organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Revista PSYCHOLOGIES România s-a discutat despre importanța activităților extracurriculare

Unul dintre cele mai importante beneficii este acela că ei vor învăţa să înveţe, vor fi încurajaţi să găsească cele mai bune soluţii de rezolvare a problemelor, să gândească out of the box, să-şi planifice în mod eficient timpul liber astfel încât să fie echilibrat din punct de vedere al efortului. Nu în ultimul rând, le va creşte stima de sine, vor învăța să se adapteze noilor cerinţe ale timpului prezent, pregătindu-se, astfel, pentru viitor”, a declarat psihologul Sabina Grosoșiu, speaker la conferință.

Conferința a fost organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Revista PSYCHOLOGIES România, în cadrul Programului WEBDIDACTICA Educațional.

Înregistrarea conferinței este disponibilă pe canalul de Youtube al Fundației Dan Voiculescu.

