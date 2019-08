Decizie Curtea Apel Bucuresti

CURTEA DE APEL BUCURESTI Sectia a IV-a Civila, prin Decizia Civila nr. 749 A/2019 din data de 14.05.2019 pronuntata in Dosarul nr. 21817/3/2017, decide: Admite apelul declarat de apelantul reclamant Magureanu Marian, cu domiciliul ales la Av. xxx in Bucuresti xxx, impotriva sentintei civile nr. 859/11.04.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr. 21817/3/2017, in contradictoriu cu intimata parata Societatea Antena Tv Group SA, cu sediul ales la Av. xxx in Bucuresti xxx. Schimba in parte sentinta apelata, astfel: Admite in parte cererea formulata de reclamantul Magureanu Marian in contradictoriu cu parata Societatea Antena Tv Group SA. Obliga pe parata la plata catre reclamant a sumei de 30.000 euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul moral. Obliga pe parata sa publice, pe cheltuiala sa, dispozitivul prezentei hotarari intr-un ziar de larga circulatie si pe toate site-urile sale. Pastreaza solutia de respingere cu privire la celelalte capete de cerere. Cu drept de recurs in 30 de zile de la comunicare, recursul urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin grija grefei, azi, 14.05.2019.