S-a descoperit primul medicament IEFTIN ce salvează viața unui bolnav de coronavirus. Anunțul făcut de medicul Adrian Marinescu

Dexametazona a micșorat riscul de deces

Potrivit investigațiilor realizate de o echipă de la Universitatea Oxford, medicamentul minune, dextametazona, a micșorat riscul de deces de la 40% la 28% la pacienții ventilați mecanic și de la 25% la 20% pentru pacienții tratați cu oxigen.

DEXTAMETAZONĂ: Administrare, contraindicații și precauții

Informațiile se regăsesc pe prospectul medical din cutiile de Dextametazonă. sursa: catena

Indicatii terapeutice

Administrare sistematica (i.v. sau i.m.)

Tulburari endocrine:

- insuficienta cortiocosuprarenala primara sau secundara (prima alegere este hidrocortizon sau cortizon, dar analogii sintetici pot fi utilizati cu mineralocorticoizi);

- hiperplazie congenitala a glandei suprarenale.

Tulburari non-endocrine:

- alergie sau anafilaxie (edem angioneurotic si anafilaxie);

- afectiuni gastro-intestinale (boala Crohn, colita ulceroasa);

- infectii (tuberculoza miliara si soc endotoxic, numai in asociere cu tratament chimioterapic adecvat);

- tulburari neurologice (hipertensiune intracraniana secundara tumorilor cerebrale, convulsii la

copil);

- afectiuni respiratorii (astm bronsic, bronhopneumonie de aspiratie);

- boli dermatologice (necroliza epidermica toxica);

- soc (tratamentul adjuvant in doze mari, fiind indicat in tratamentul initial al socului, desi nu influenteaza rata globala de supravietuire).

Administrare locala

Dexamethasone Sodium Phosphate se injecteaza intraarticular sau in tesuturile moi, in urmatoarele afectiuni:

- sindrom de canal carpian;

- tenosinovita;

- poliartrita reumatoida si reumatism degenerativ cu componenta inflamatorie;

- administrare intralezionala in afectiuni ale pielii, de exemplu acneea vulgaris chistica, lichen

simplex localizat si cicatrici cheloide.

Contraindicatii

- Hipersensibilitate la dexametazona sau la oricare dintre excipienti.

- Infectii sistemice, daca nu se administreaza terapie antiinfectioasa adecvata.

- Infectii fungice sistemice.

- Infectii virale in evolutie (hepatite, herpes, varicela, zona zoster).

- Artritele septice (gonococice, tuberculoase) reprezinta o contraindicatie pentru administrarea intra-articulara.

- Psihoze necontrolate prin tratament.

- Ulcer gastro-duodenal si diateza hemoragica.

Totusi, daca administrarea de glucocorticoizi este absolut necesara, aceste contraindicatii nu vor fi considerate absolute.

Vaccinarea in timpul corticoterapiei este contraindicata.

Precautii

Pentru a reduce la minimum reactiile adverse, se vor utiliza dozele cele mai mici, pentru perioade cat mai scurte, precum si prin administrarea unei doze zilnice unice, dimineata sau a unei doze unice o data la doua zile. Este necesara reevaluarea frecventa a raspunsului clinic.

In timpul tratamentului prelungit se produce atrofia corticosuprarenalei, care poate persista ani de zile dupa intreruperea tratamentului. De aceea, scaderea dozei se va face gradat (in saptamani sau luni, in functie de durata tratamentului si de doza administrata), pentru a preveni insuficienta acuta corticosuprarenala.

In timpul tratamentului prelungit, orice infectie intercurenta, interventie chirurgicala sau traumatism, necesita cresterea temporara a dozei de dexametazona.

Se recomanda ca pacientii sa poarte asupra lor o bratara sau un bilet de atentionare in care sa fie inscrise: medicamentul administrat, doza si durata tratamentului.

In timpul tratamentului cu glucocorticoizi raspunsul imun este diminuat, asfel incat este posibil sa creasca susceptibilitatea la infectii. Manifestarea clinica a infectiilor poate fi atipica, astfel incat, boli severe cum ar fi tuberculoza sau septicemia pot evolua fara semne evidente, fiind diagnosticate doar in stadii avansate. De aceea, se recomanda asocierea tratamentului antibiotic adecvat, atunci cand este necesar.

Varicela poate fi letala la pacientii cu imunosupresie. De aceea, bolnavii tratati cu glucocorticoizi, care nu au avut varicela, trebuie sfatuiti sa evite contactul cu persoanele bolnave de varicela sau herpes. In caz de expunere, pacientii aflati in tratament sau cei care au urmat tratament cu glucocorticoizi in ultimele trei luni necesita imunizare pasiva in primele zece zile de la expunere. In cazul confirmariidignosticului de varicela, este necesara ingrijire urgenta de specialitate. Daca apare varicela in timpul tratamentului, glucocorticoizii nu se intrerup din cauza riscului de insuficienta suprarenaliana acuta. Pacientilor tratati cu glucocorticoizi nu trebuie sa li se administreze vaccinuri cu tulpini vii atenuate deoarece raspunsul imunitar este redus.

La varstnici, in tratamentul de intretinere se vor alege dozele astfel incat sa se evite aparitia reactiilor adverse: osteoporoza, diabet zaharat, hipokaliemie, hipertensiune arteriala, susceptibilitate crescuta la infectii si atrofie cutanata. Este necesara o supraveghere medicala atenta.

In tratamentul injectabil local, de exemplu in tendinite sau tenosinovite, trebuie sa se injecteze in spatiul dintre tendon si teaca sinoviala, deoarece s-au raportat cazuri de rupturi de tendoane.Excipientii p-hidroxibenzoat de metil si p-hidroxibenzoat de propil pot provoca reactii alergice (chiar intarziate) si, in mod exceptional, bronhospasm.

Excipientul metabisulfit de sodiu poate provoca rar reactii de hipersensibilitate grave si bronhospasm.

Acest medicament face parte din categoria medicamentelor care pot pozitiva testele de control antidoping la sportivii de performanta.

Interactiuni

Urmatoarele medicamente cresc metabolizarea glucocorticoizilor, astfel incat efectul terapeutic al acestora este scazut: aminoglutetimida, carbamazepina, efedrina, fenobarbital, fenilbutazona, fenitoina, primidona, rifampicina.

Glucocorticoizii scad efectul terapeutic al medicatiei antihipertensive, diureticelor, glicozidelor cardiace si medicamentelor hipoglicemiante (inclusiv insulina).

Glucocorticoizii potenteaza efectul hipokalemiant al acetazolamidei, carbenoxolonei, diureticelor de ansa si diureticelor tiazidice.

Administrarea concomitenta de glucocorticoizi cu anticoagulante cumarinice poate intensifica efectul anticoagulant, existand riscul sangerarilor spontane. Este necesara monitorizarea INR sau a timpului de protrombina.

Administrarea concomitenta cu heparina creste riscul de accidente hemoragice la glucocorticoizi. Glucocorticoizii cresc clearance-ul renal al salicilatilor, astfel intreruperea administrarii de glucocorticoizi putand determina intoxicatie cu salicilati.

Pacientii tratati concomitent cu antiinflamatorii nesteroidiene, necesita o atenta supraveghere clinica, deoarece creste riscul aparitiei ulcerului gastro-duodenal, precum si severitatea acestuia.

Administrarea concomitenta cu praziquantel determina diminuarea concentratiei plasmatice a praziquantel, cu risc de esec al tratamentului, datorita cresterii metabolizarii hepatice a praziquantel de catre dexametazona.

Tratamentul cu corticosteroizi inhiba raspunsul imun. Administrarea concomitenta de vaccinuri care contin toxoizi sau virusuri atenuate duce la un raspuns postvaccinal nesatisfacator. Aditional,corticosteroizii pot provoca proliferarea microorganismelor continute in vaccinurile diluate ducand la exacerbarea reactiilor adverse neurologice ale vaccinurilor.

In timpul tratamentului cu corticosteroizi este contraindicata vaccinarea contra varicelei. Vaccinarea se amana pana cand tratamentul cu corticosteroizi este in faza cu doze descrescatoare. Daca vaccinarea este absolut necesara se recomanda efectuarea unui titru de anticorpi pentru a evalua raspunsul imun obtinut.