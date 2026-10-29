Doi români aflați pe Drumul Mătăsii au rămas în hotel în timpul unei furtuni de nisip din China. Ce au povestit despre experiența din Zhangye?

Doi români, blocați într-un hotel din China din cauza unei furtuni de nisip. Ce au surprins în timpul călătoriei pe Drumul Mătăsii | Instagram

Doi români au avut parte de o experiență neașteptată în timpul călătoriei lor pe Drumul Mătăsii, după ce au ajuns în Zhangye, un oraș din nord-vestul Chinei. Cei doi s-au cazat la un hotel și și-au făcut planuri pentru a explora împrejurimile, însă vremea le-a dat toate planurile peste cap. O furtună de nisip i-a determinat să rămână în interior, fără să știe când vor putea ieși din nou.

Doi români au rămas blocați într-un hotel din China, în timpul unei furtuni de nisip

Cei doi călători, cunoscuți în mediul online pentru proiectul „1 An cu 1 Ghiozdan”, le-au povestit urmăritorilor cum s-a schimbat situația la scurt timp după ce au ajuns la cazare. Deși camera de hotel le-a oferit confortul de care aveau nevoie, condițiile de afară i-au luat prin surprindere.

Ajunși în Zhangye, cei doi români au descoperit o cameră modernă, în care s-au putut bucura de câteva momente de relaxare. Planul lor era să viziteze orașul și să profite de timpul petrecut în această regiune a Chinei, însă furtuna de nisip le-a schimbat programul.

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Potrivit relatării lor, o persoană de la hotel i-a avertizat că vremea nu era deloc favorabilă și le-a recomandat să nu țină geamurile deschise. În plus, nu știau cât va dura fenomenul și când vor putea să iasă din nou pentru a explora zona.

Ce au surprins în timpul călătoriei pe Drumul Mătăsii

„Ne-a zis doamna de aici că nu e vremea deloc bună, să nu ținem geamul deschis. Nu știm când se va schimba vremea și când o să putem să ieșim de aici. Uite ce frumos arată pe hol! În afară pare totul abandonat din cauza furtunii, dar aici e foarte modern. Ia uite cât se deschid perdelele”, au povestit cei doi, în timp ce le arătau urmăritorilor camera și interiorul hotelului.

„În cele cinci minute afară avem deja nisip între dinți”

Deși condițiile de cazare le-au oferit un refugiu confortabil, cei doi români nu au ascuns faptul că nu știau cât timp vor fi nevoiți să rămână în interior. Experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât nu se așteptau ca vremea să le afecteze atât de mult planurile.

„E super tare camera. Noi nu suntem genul care să caute cazări spectaculoase, dar de data asta ne bucurăm de așa confort, în condițiile în care încă nu știm cât de curând o să ieșim din casă, pentru că am prins o furtună de nisip. În cele cinci minute afară avem deja nisip între dinți”, au mai spus cei doi.

Mărturia lor arată cât de repede se pot schimba planurile atunci când călătorești într-o regiune în care condițiile meteorologice pot deveni dificile. Chiar dacă aveau la dispoziție o cameră confortabilă, experiența de la Zhangye le-a reamintit că unele situații nu pot fi anticipate, indiferent cât de bine este organizată o călătorie.

Cei de la „1 An cu 1 Ghiozdan” au împărtășit întreaga experiență cu comunitatea lor din mediul online, oferindu-le urmăritorilor o imagine asupra unei zile în care aventura pe Drumul Mătăsii a luat o întorsătură neașteptată.