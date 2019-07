Fetele de la Andre, din nou împreună după 17 ani

17 ani mai târziu, fetele de la Andre fac din nou spectacol în faţa unui public care a crescut cu hiturile lor. Andreea Antonescu şi Andreea Bălan au adus nostalgia vremurilor de atunci şi aseară, prin aceleaşi mişcări şi ţinute asortate care le-au consacrat.

Şase albume, vândute în peste un milion de exemplare, patru discuri de platină, unul de aur, plus titlul de cea mai bună trupă pentru adolescenţi în 2001. Este succesul răsunător al fetelor de la Andre, de atunci. Şi cel pe care şi-l doresc şi acum, odată cu noul single- Reset la inimă.

E un proiect pus pe picioare în două luni de zile, adică am muncit foarte mult, am avut repetiţii e dimineaţă până seara şi cu bandul şi cu coregrafele, am făcut şi costumele, am făcut şi un super show

”Noi cântăm acum pentru generaţia noastră, generaţia care a crescut cu noi şi vrem să oferim o nostalgie aparte acestor oameni care au 30 și”, au spus fetele.