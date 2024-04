Google a lansat un doodle nou pe 16 arpilie 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația

Pe 16 aprilie 2024, motorul de căutare cel mai utilizat la nivel mondial, Google, a surprins utilizatorii săi cu un nou doodle. Ilustrația remarcabilă, care își face simțită prezența pe pagina principală a motorului de căutare, marchează o personalitate din lumea artei și literaturii: Etel Adnan.

Etel Adnan, un poet și artist de origine libaneză-americană, este considerat unul dintre cei mai de seamă autori arabo-americani ai erei sale. Fiica unei mame grecoaice și a unui tată turc, care au emigrat în Liban, Adnan a avut o educație diversificată, vorbind greaca și turca acasă, frecventând o școală de limbă franceză și trăind într-o țară cu vorbire preponderent arabă.

Etel Adnan, omagiată de Google printr-ul doodle, în 16 aprilie 2024

La vârsta de 23 de ani, s-a mutat în Franța pentru a studia filozofia și arta la Universitatea din Paris, apoi s-a mutat în Statele Unite pentru a-și continua studiile la Universitatea din California, Berkeley, și la Harvard. În cele din urmă, s-a întors în Liban pentru a lucra ca jurnalistă și redactor la ziarele Al Safa și L'Orient le Jour, unde a contribuit la dezvoltarea unei secțiuni dedicate culturii în Liban și Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce timpul a avansat, Adnan s-a adâncit în lumea artei vizuale și a primit laude din partea publicului pentru picturile sale abstracte vibrante, inspirate de peisajele Californiei și Libanului. Astăzi, opera sa poate fi găsită în muzee și galerii din întreaga lume - de la Paris la Beirut, de la Hong Kong la Londra și dincolo de acestea.

Citește și: Google a lansat un doodle nou pe 21 martie 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația

Ca scriitoare, romanele și poeziile sale au explorat teme precum identitatea, memoria, feminismul și experiența umană. Aceste opere scrise au traversat limbi, culturi, continente, reflectând multitudinea de identități și experiențe pe care le-a avut. A scris mai multe cărți și colecții de poezii, cum ar fi "Moonshots" (1966), "Sitt Marie Rose" (1978), "Paris, When It's Naked" (1993) și "Master of the Eclipse" (2009), printre altele.

Contribuțiile lui Etel Adnan în artă și literatura au fost răsplătite cu diferite premii și recunoașteri, printre care Premiul Literar Lambda în 2013, Chevalier des Arts et des Lettres al Franței în 2014, Premiul pentru recunoașterea pe viață a poeziei Griffin în 2020 și altele. Ea lasă în urma ei o bogată moștenire de realizări artistice și literare care continuă să captureze și să inspire publicul și astăzi.

Citește și: Google a lansat un doodle nou pe 20 martie 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația

Google Doodle-ul din 16 aprilie 2024 este o omagiere adecvată pentru Etel Adnan, o personalitate remarcabilă a culturii mondiale, care a adus contribuții semnificative în domeniile artei și literaturii, îmbogățind astfel patrimoniul cultural al umanității.