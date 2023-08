Imagini teribile cu exploziile de la stația GPL din Crevedia. Tragedia s-a soldat cu zeci de victime. 3000 de oameni, evacuați

Două explozii au avut loc sâmbătă seara la o stație GPL din Crevedia, județul Dâmbovița. Zeci de persoane au fost rănite în deflagraţii, dintre care 26 de pompieri. România a activat Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru transferul în străinătate al răniților

Tragedie imensă în apropierea Capitalei! Explozii uriașe au avut loc la o staţie GPL aflată pe DN 1A. Autoritățile au activat planul roșu de intevenție. Din informațiile de până acum sunt în jur de 46 de persoane rănite, dintre care 8 intubate. Cel puțin o pesoană a murit, potrivit observatornews.ro.

O explozie a avut loc la stația GPL, urmată de un incendiu. La fața locului s-au deplasat pompieri, iar 26 dintre salvatori au fost răniți în timpul celei de-a doua explozii.

Patru răniți în explozia de la stația GPL din Crevedia, transportați în Belgia și Italia pentru îngrijiri medicale

Potrivit Ministrului Sănătății Alexandru Rafila la Spitalul Bagdasar sunt 11 pacienţi (3 intubaţi), la Universitar - 4 pacienţi, la Spitalul de Arşi - 4 pacienti (1 intubat), la Spitalul Floreasca - 27 de pacienţi (4 intubaţi).

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că România a activat Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru transferul în străinătate al răniților în explozia de la Crevedia. Patru pacienți intubați vor fi transferați în Italia și Belgia.

„Au fost concentrați cei cu probleme mai deosebite. A fost activat sistemul european de protecție civilă. Mai mult ca sigur credem că în noaptea aceasta un număr de 4 pacienți vor fi transferați în Italia și în Belgia. Vă ținem la curent, totul va fi transparent. S-a luat vorbit și cu ministerul Mediului, s-a luat legătura cu toți aparținătorii, s-au făcut și telefoane speciale să sune cei din zonă, dacă simt sau au anumite probleme medicale. Haideți să vedem în funcție de cum se iese din operații, în primul rând trebuie să fie stabilizați”, a declarat Marcel Ciolacu.

3.000 de oameni din Crevedia au fost evacuați

În jurul orelor 22:00 Raed Arafat, șeful DSU, sa susținut că există riscul unei noi explozii, iar 3.000 de oameni din Crevedia au fost evacuați. Zona a fost împânzită de forțe de ordine și pompieri.

„Încă suntem în dinamică. Zona trebuie să fie evaluată , zona încă este periculoasă și, din cauza asta, am evacuat la distanță, pentru că există pericolul să mai fie încă o explozie la încă o cisternă care este la distanță. Câteva aspecte importante: faptul că au fost folosiți roboții, s-a evitat să fie un număr de pompieri. Au fost scoși după ce am introdus roboții. Poate că am evitat ca oamenii să fie aproape de cisternă. În al doilea rând, s-au dat mesaje RO-ALERT în zonă. S-a explicat populației, în zona imediat limitrofă a fost populația evacuată. Ca de obicei, a fost greu de controlat populația. Colegii de la poliție și jandarmerie au ajutat la îndepărtarea populației, pentru că toată lumea voia să meargă în propria casă în zona incenediului și aest lucru a fost interzis. La acest moment, colegii vor continua să încerce să controleze situația. În ceea ce privește o explozie ulterioară” a spus Raed Arafat.

Klaus Iohannis cere anchetă după tragedia de la Crevedia

Președintele Klaus Iohannis le-a solicitat autorităților luarea de măsuri urgente pentru cei răniți:

„O nouă tragedie a zguduit în această seară România și sunt profund îndurerat că exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor îndurerate și le urez însănătoșire grabnică celor răniți. În acest moment, prioritatea zero este să le oferim celor afectați tot sprijinul necesar și să le facilităm accesul la tratament în regim de urgență. De îndată ce situația din zona de risc va fi stabilizată, trebuie demarată rapid o anchetă pentru a afla dacă legea și regulile au fost încălcate. Solicit autorităților luarea de măsuri urgente pentru cei răniți astfel încât tragediile din trecut să nu se mai repete”, a transmis Klaus Iohannis.