(P) La BOOKZONE găsești cărți de dragoste moderne și impresionante

Un vis in miez de vis este una dintre cele mai noi apariții la BOOKZONE. Cartea scrisă de către Abbi Glines este o poveste de dragoste modernă și emoționantă până la lacrimi. Doi tineri îndrăgostiți, Vale și Crawford sărbătoresc absolvirea liceului când sunt implicați într-un accident de mașină cumplit. Vara lor ar fi trebuit să arate altfel, cu petreceri, călătorii și planuri pentru facultate. În schimb, Vale petrece zile întregi în spital așteptând ca iubitul ei să se trezească din comă. Slate Allen, prieten cu unul dintre frații lui Vale, își vizitează unchiul în același spital. Într-o zi, Vale și Slate se întâlnesc în spital, iar atracția dintre ei nu poate fi negată. Timpul trece și este momentul ca Vale să meargă la facultate, chiar dacă Crawford încă nu s-a trezit. Se lasă greu convinsă să plece, mai ales că povestea din ea și Slate se complică și devine foarte ciudată.

Următoarea carte este scrisă de una dintre cele mai îndrăgite de romane de dragoste. Este vorba despre Speranță Pierdută de Colleen Hoover. Deși este o carte lansată în anul 2018, este în continuare achiziționată în mii de exemplare anual, datorită stilului autoarei, ce determina cititorii să vrea să aibă toate cărțile ei. Cartea prezintă povestea și adevărul despre Dean Holder. Amintirea fetiței pe care nu a putut să o salveze încă îi dă coșmaruri și sentimente de vinovăție. Căutarea ei nu a încetat niciodată și este convins că doar găsind-o, își va putea continua viața. Totul se schimbă în momentul în care cei doi reiau legătură, iar Holder află că evenimentele din viața lui Sky au fost mai dureroase decât a crezut.

Nu în ultimul rând, îți prezentăm și o carte-fenomen, pe care sigur o vei îndrăgi. Inimi Purpurii, de Tess Wakefield îți prezintă o poveste de dragoste născută din întâmplări mai puțin fericite. Cartea se bucură și de o ecranizare Netflix, așa că îți recomandăm întâi să citești romanul și abia apoi să vizionezi filmul. Cassie este o tânără ce visa să devină compozitoare și cântăreață. Lucrează de noapte la un bar pentru a-și îndeplini visul, numai că viața are alte planuri. Descoperă că are diabet și este nevoită să lucreze și mai mult, deoarece asigurarea nu îi acoperea tot costul tratamentului. Pentru a rămâne în viață, apelează la o soluție disperată: îi propune unui bun prieten, militar, pe nume Frankie, să se căsătorească pentru a primi asigurare medicală. Este refuzată, însă Luke, prietenul lui Frankie, militar la rândul său, îi propune să se căsătorească pentru a o ajuta. Ce nu știe Cassie este că și Luke are motivele sale și că va beneficia de această căsătorie.

