Mai multe companii aeriene au suspendat zborurile către Riad după explozii pe aeroportul internațional. Peste 275 de curse au fost anulate, iar un avion ar fi fost grav avariat.

Mai multe companii aeriene suspendă zborurile spre Arabia Saudită, după atacurile asupra aeroportului din Riad | Shutterstock

Mai multe companii aeriene importante au suspendat temporar zborurile către capitala Arabiei Saudite, Riad, după ce au fost raportate explozii, inclusiv un incident de amploare pe aeroportul internațional Regele Khalid. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor de securitate și al atacurilor atribuite mișcării Houthi din Yemen.

Mai multe companii aeriene au suspendat zborurile către Riad, după explozii pe aeroportul internațional

Potrivit informațiilor apărute în presă, un avion al companiei Saudia Airlines ar fi fost grav avariat joi, pe aeroportul internațional din Riad. Aeronava, care era parcată în apropierea unui terminal, ar fi fost lovită de resturile unei rachete interceptate sau de un alt proiectil. În urma impactului, avionul a luat foc și a suferit avarii importante.

La momentul incidentului, se crede că la bordul aeronavei nu se aflau pasageri. Cu toate acestea, nu au fost excluse eventuale răniri ale altor persoane. Autoritățile nu au oferit imediat toate detaliile privind circumstanțele exacte ale incidentului.

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Un videoclip verificat de Reuters a surprins un nor dens de fum negru și flăcări ridicându-se din zona aeroportului.

Atacuri revendicate de rebelii Houthi

Mișcarea Houthi, care controlează o parte importantă din Yemen, a declarat că a efectuat trei atacuri separate asupra aeroportului din Riad, folosind ulterior, potrivit propriilor afirmații, mai multe rachete balistice și de croazieră împotriva aeroporturilor din Riad și Najran.

Gruparea susține că atacă Arabia Saudită deoarece aceasta sprijină guvernul yemenit în războiul civil. Oficialii saudiți nu au comentat imediat toate afirmațiile referitoare la atacuri, relatează ABC News.

De asemenea, rebelii le-au cerut lucrătorilor să stea departe de centralele energetice, despre care au afirmat că ar putea deveni ținte. Potrivit Reuters, oficialii saudiți au declarat că resturile unei rachete interceptate au lovit o grădiniță și un complex medical din Riad.

Câte zboruri au fost anulate

Situația a provocat perturbări importante ale traficului aerian. Potrivit datelor FlightAware, citate de ABC News, peste 275 de zboruri au fost anulate joi pe aeroportul din Riad.

Anulările au reprezentat aproximativ 40% din sosirile programate și 30% din plecările prevăzute pentru acea zi.

Suspendarea temporară a curselor aeriene reflectă preocupările privind siguranța pasagerilor și a echipajelor, în contextul intensificării atacurilor și al riscurilor asociate interceptării rachetelor. Evoluția situației de securitate ar putea influența în continuare programul zborurilor către și dinspre Arabia Saudită.