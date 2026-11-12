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Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Un român a dat 32,50 de lei pe bilet și a câștigat aproape un milion de euro

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro, a fost câștigat la tragerea din 12 noiembrie 2026. Unde a fost jucat biletul norocos?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 22:19 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 22:19
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Un român a dat 32,50 de lei pe bilet și a câștigat aproape un milion de euro | Shutterstock
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Un român a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în urma tragerii de joi, 12 noiembrie 2026. Valoarea câștigului este de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Câștig de aproape un milion de euro la Loto 6/49

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, iar prețul său a fost de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, marele premiu a fost adjudecat pe 22 octombrie 2026, când un alt jucător a obținut suma de 17.760.754,40 de lei.

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La tragerea din 12 noiembrie a fost acordat și un premiu de categoria a II-a, în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul câștigător a fost jucat în București.

În cât timp trebuie revendicat premiul la Loto 6/49

Câștigătorul marelui premiu are la dispoziție 90 de zile, calculate începând cu data tragerii, pentru a-și revendica banii. Termenul este prevăzut în Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional.

Astfel, persoana care a ghicit toate cele șase numere extrase trebuie să se prezinte în termenul stabilit pentru a intra în posesia câștigului.

Premiul de aproape un milion de euro reprezintă unul dintre cele mai importante câștiguri obținute la Loto 6/49 în acest an.

Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 noiembrie 2026: 32, 40, 28, 18, 27 +15

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 noiembrie 2026: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 noiembrie 2026: 8 7 6 7 5 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 noiembrie 2026: 4, 33, 20, 41, 39, 3

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