Marius Pancu, prezentatorul Obsevator, despre drumul său în lumea presei și a informației în timp real

Marius Pancu îți amintește de primul moment în care a pășit într-o redacție: "Prima dată când am intrat într-o redacție reală a fost undeva la 14-15 ani și nu la un ziar pentru copii, ci la un ziar care se ocupa cu toate subiectele majore ale momentului".

Însă, nu presa scrisă era ținta sa, ci televiziunea, ceea ce a simţit dintotdeauna să facă: "Ani de televiziune, propriu-zis, cred că sunt vreo 13 - 14 în total. Intrinsec, am fost înclinat spre partea asta mai serioasă a subiectelor, asta mă pasionează, asta mă devorează de dimineaţă până seara, asta citesc, asta trăiesc, căci subiectele care schimbă lumea îi conferă adrenalina de care are nevoie zi de zi. Este şi motivul pentru care nu a trecut niciodată de partea divertismentului. Şi nici nu o va face!", povestește potrivit Observator.

Pe Marius Pancu îl puteţi urmări de luni până joi la pupitrul Observatorului de Noapte.

Marius Pancu, despre momentul când era încă mic și a refuzat să intre în televiziune

Marius Pancu a avut șansa de mic să intre în televiziune, însă i s-a propus să facă divertisment, iar el nu asta voia: "Mi s-a propus de foarte multe ori să fac divertisment, chiar la vârste foarte fragede, undeva la 18 ani când încă era un miraj al televiziunii şi lumea nu înţelegea cum un puşti refuză şansa vieţii lui şi nu vrea să facă diverstisment".

În televiziune, oamenii mai întâi te văd, apoi te ascultă, aşa că Marius a fost dintotdeauna preocupat să arate cât mai bine.

"Cred că primul lucru pe care-l transmiţi, îl transmiţi prin astfel de lucruri, niciodată nu am fost adeptul acelor pretinse snobisme culturale, conform cărora dacă eşti suficient de inteligent, dacă eşti suficient de pregătit nu ar trebui să te preocupe şi imaginea ta exerioară.

Dimpotrivă! Cred că cu cât eşti mai inteligent, cu atât înţelegi că şi imaginea exterioară e extrem de importantă în meseria pe care o alegi, în mesajul pe care vrei să-l transmiţi mai departe", a mai spus prezentatorul.

Întrebat de de ce oamenii ar trebui să îl urmărească la Observatorul de Noapte, jurnalistul a răspuns: "Au garanţia că toate informaţiile de ieri şi de azi trec printr-un filtru pe care l-am exersat an de an, zi de zi, ore peste ore, şi pe care l-am suprapus şi peste un filtru internaţional, pentru că am exerciţiul ăsta, al acoperirii ştirilor externe cu foarte mare voluptate, al lucrului cu redacţia Externe şi atunci ştiu exact care sunt toate punctele din care trebuie să privesc un subiect, pentru a fi sigur că la privitor, că la publicul meu va ajunge varianta cea mai autentică".

