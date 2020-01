Momentul în care o înotătoare e bătută după ce a prins o cruce aruncată în mare, în timpul ceremoniei de Bobotează: ”M-a lovit cu pumnii!”

Imaginile revoltătoare au fost făcute publice de Arhiepiscopia Tomisului, iar în videoclip se poate vedea cum un înotător îi smulge crucea de lemn din mână tinerei care a prins-o iniţial, în timpul ceremoniei care a avut loc în preajma Cazinoului din Constanţa în cursul zilei de luni, 6 ianuarie, cu ocazia Bobotezei.

Ba mai mult, scandalul a continuat și după ce au ajuns la mal, fata apelând la ajutorul jandarmilor: ”Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”, spune tânara.

De asemenea, ea a mărturisit că i-a cerut crucea agresorului şi când au ajuns la mal, însă acesta a împins-o pe scările ce fac legătura între mal şi faleza Cazinoului din Constanţa.