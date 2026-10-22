Nicușor Dan a reacționat după cele două atacuri din școlile din România și a transmis un mesaj care ridică semne de întrebare. Ce a declarat președintele României.

Nicușor Dan, reacție după cele două atacuri din școlile din România: „Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm” | Hepta

Președintele Nicușor Dan a reacționat după cele două incidente violente petrecute în școlile din România în mai puțin de o săptămână. Șeful statului atrage atenția asupra bullyingului, agresivității și pericolelor din mediul online și subliniază că regulile și legile nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate. Nicușor Dan cere mai multă implicare din partea profesorilor, părinților și autorităților pentru protejarea copiilor.

Nicușor Dan, reacție după cele două atacuri din școlile din România

Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra problemelor care pot duce la acte de violență în școli, după două incidente grave petrecute în România în mai puțin de o săptămână. Acesta a subliniat că simpla existență a unor reguli împotriva bullyingului nu este suficientă, dacă acestea nu sunt aplicate în viața de zi cu zi.

În mesajul său, șeful statului a evidențiat rolul profesorilor și al părinților în identificarea timpurie a comportamentelor agresive, dar și importanța consilierii psihologice și a unui dialog deschis cu elevii. Totodată, Nicușor Dan a atras atenția asupra pericolelor din mediul online și a necesității unor măsuri care să îi protejeze pe minori atât în școală, cât și în spațiul virtual.

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„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm.

În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare.

Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere.

Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.

Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic.

Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor.

Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online.”

Ce a vrut să transmită președintele României

Reacția președintelui vine în contextul a două incidente grave petrecute în școlile din România, într-un interval de mai puțin de o săptămână, care readuc în atenție problema violenței în rândul elevilor și necesitatea unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.

Nicușor Dan consideră că prevenirea bullyingului nu se poate limita la existența unor legi și reguli, ci presupune implicarea profesorilor, a părinților și a specialiștilor, precum și identificarea din timp a comportamentelor agresive. De asemenea, acesta atrage atenția asupra influenței mediului online asupra copiilor și asupra nevoii de a-i proteja și în spațiul virtual.

În final, mesajul președintelui pune accent pe responsabilitatea comună a autorităților, școlilor și familiilor de a crea un mediu sigur pentru copii, în care aceștia să poată cere ajutor fără teamă, iar semnele de violență să fie luate în serios înainte ca situațiile să escaladeze.