Nu toți elevii noștri fac sex cu profesoarele și se bat în sălile de clasă! El este constănțeanul MEDALIAT CU AUR la Olimpiada Asiatică de Fizică!

Elevul Răzvan Ursu, din clasa a XII-a la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa, a obţinut medalia de aur la Olimpiada Asiatică de Fizică desfăşurată în Vietnam. El doreşte să studieze în Germania, în domeniul ingineriei electrice şi tehnologiei informaţiei.

Răzvan Ursu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că subiectele la această competiţie au fost dificile, poate chiar mai grele decât la olimpiadele internaţionale.

“A fost greu pentru că au fost concurenţi redutabili. Subiectele au fost grele şi nu de puţine ori se spune că subiectele de la olimpiada de fizică a ţărilor asiatice sunt mai grele decât cele de la olimpiada internaţională”, a afirmat elevul.

Răzvan Ursu a spus că pentru el urmează susţinerea bacalaureatului în sesiune specială, după care se află în lotul lărgit al României pentru olimpiada internaţională de fizică şi va încerca să facă parte din echipa care va reprezenta ţara noastră la acea competiţie.

El a mai afirmat că după încheierea liceului va studia în Germania, în domeniul ingineriei electrice şi tehnologia informaţiei, după care şi-ar dori ca masteratul şi doctoratul să aibă legătură cu domeniul aerospaţial.

“Îmi propun să studiez mai departe în Germania. Pentru licenţă vreau să urmez facultatea de inginerie electrică şi tehnologia informaţiei, urmând ca după aceea la master şi la doctorat să mă axez mai mult spre zona de aerospaţială”, a povestit Răzvan Ursu.

Profesorul de fizică Ion Băraru de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân a spus în cadrul conferinţei de presă că în cunoaşte pe Răzvan Ursu de când acesta era în clasa a V-a, că rezultatele lui la fizică sunt excepţionale şi că a câştigat de-a lungul gimnaziului numeroase premii internaţionale.

“L-am cunoscut pe Răzvan când era în clasa a cincea şi şi am început o colaborare fructuoasă. Încă din clasa a cincea am mers împreună la NASA, la un concurs la care a câştigat primul premiu şi după aia a câştigat foarte multe. El încheie liceul cu o medalie de aur care este încununarea muncii pe care a desfăşurat-o. Rezultatele lui la fizică sunt excepţionale. A câştigat în fiecare an premii şi menţiuni, la concursul de la NASA, în fiecare an premii şi menţiuni la concursul de robotică, de rovere, de sateliţi. Este o personalitate extrem de complexă şi are o deschidere culturală deosebită”, a afirmat profesorul Ion Băraru.

El a mai povestit că deja de când se afla în clasa a opta Răzvan Ursu studiase fizica de liceu, cu excepţia clasei a XII-a.

Olimpiada Asiatică de Fizică a avut loc în perioada 5 – 13 mai la Universitatea de Ştiinţe din Hanoi, Vietnam. La competiţie au participat 185 de elevi din ţări asiatice şi invitaţi din Australia şi România. Ţara noastră a fost reprezentată de opt elevi, care au obţinut patru medalii de aur, o medalie de argint, o medalie de bronz şi două menţiuni.