Au înfruntat inundațiile ca să devină soț și soție! Prin ce chin au trecut doi miri din Suceava din cauza ploilor abundente: ”Credeam că n-o să mă mai mărit în ziua aia!”

Doi tineri din Suceva au înfruntat dezastrul rămas în urma inundaţiilor şi au mers pe jos, printre copaci căzuţi şi prin noroaie, pentru a ajunge în biserica unde urmau să se cunune. E o dovadă că viaţa merge înainte şi că trebuie să găsim în noi puterea de a ne bucura de ea. Acesta e mesajul pe care l-au transmis, prin gestul lor, lumii întregi.

În sandale albe şi într-o rochie imaculată, o mireasă înaintează pe drumul surpat de puhoaie. Merge alături de alesul inimii ei, spre biserica în care îşi vor uni destinele. Este imaginea care a adus bucurie în mijlocul dezastrului.

Alexandra şi Andrei s-au cunoscut acum 6 ani, pe când erau la liceu. Au decis să rămână împreună pentru totdeauna, dar, precum în poveşti, au mai avut de trecut printr-o încercare. Drumul spre biserica în care urmau să se cunune a fost surpat de apele râului Suha, pe o distanţă de cincizeci de metri. S-a întâmplat chiar în timp ce mireasa era la coafor.

”M-a sunat taica'miu si a zis ca s-o inchis circulatia, nu se mai da drumul, s-o rupt foarte tare drumul. Credeam că n-o să mă mai mărit în ziua aia.”, a declarat mireasa.

”Am stat, am sperat că se va da drumul. Am văzut că nu și nu, am lăsat toți mașinile și am luat-o pe jos, printre copaci, printre noroi.”, a povestit și Andrei, mirele.

Cu tot alaiul şi cu o întârziere de trei ceasuri, au ajuns pe jos până la biserică. Nu şi-au pierdut nicio clipă bucuria.

Fotografiile cu alaiul de nuntă ce înfruntă dezastrul rămas în urma potopului au ajuns şi pe reţelele de socializare. Mirii primesc acum felicitări din toată România, iar mulţi îi asigură că, aşa cum spune tradiţia populară, vor fi foarte bogaţi, pentru că la nunta lor a plouat atât de mult.