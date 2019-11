O bătrână din Iași a ajuns la spital cu un vierme în ochi. Femeia se afla într-o stare gravă. „A avut orbita plină de viermi. Nu știa cum o cheamă, nu știa unde este”

Bătrână a ajuns la spital la jumătatea lunii octombrie, după ce o vecină a acesteia a anunțat asistența socială despre starea gravă de sănătate a bătrânei.

„Bunica de 84 de ani a venit în ziua de Sfânta Parascheva, după-amiază, prin UPU, adusă cu salvarea, în stare de semi-conştienţă. Nu era în comă, dar nu era conştientă. De altfel, timp de zece zile-două săptămâni nu am putut comunica cu ea, nu răspundea la niciun fel de stimuli, nu ştia cum o cheamă, nu ştia unde este", a spus Camelia Bogdănici, şefa Clinicii de Oftalmologie din Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi.

Medicii consideră că femeia a căzut și s-a lovit la ochi, însă nimeni nu a avut grijă ulterior de aceasta. Femeia nu avea card de sănătate și nici nu se afla în evidența unui medic de familie.

„A avut o orbită plină de viermi. Pe de altă parte erau şi modificări cerebrale din cauza acestor viermi. Ştim că nu mâncase de o perioadă bună de timp, nu se alimentase. Am curăţat orbita, am scos toţi viermii, am îngrijit partea de rană a ochiului. Practic avea o orbită fără glob, glob mâncat, fără piele, piele mâncată de viermi, ca o rană deschisă", a adăugat șefa clinicii.