O elevă de nota 10 din Târgu-Jiu, săracă, şi-a dedicat copilăria doar învăţăturii! Tatăl fetei, zilier: „Pentru ea, îmi vând pantofii din piciaore și merg pe jos!”

O elevă de nota 10 din Târgu-Jiu şi-a dedicat copilăria doar învăţăturii! Provine dintr-o familie cu mari probleme financiare şi ştie asta, deşi părinţii au făcut mari eforturi să-i ascundă adevărul. Iar copilul le-a răsplătit strădaniile. Fata este olimpică şi speră să devină cadru didactic. Albertina este un copil de nota 10, fără ajutorul cuiva, doar prin propriile forţe.

A participat la olimpiade şi a avut rezultate bune. Nu are o situaţie financiară strălucită, aşa cum au alţi copii de vârsta ei. Se mulţumeşte, însă, cu ce are.

Sacrificii pentru copii

Are o cameră de 30 de metri pătraţi şi două canapele care sunt întinse doar noaptea. Un pat ar ocupa tot spaţiul. Pe un colţ de masă, Albertina şi-a improvizat un birou la care să scrie.

”Pentru ei fac tot, orice , îmi vând pantofii din picioare, merg pe jos. Nu am niciun ajutor, nu am nimic, nu am cerut la nimeni nimic. N-am datorii la nimeni”, a declarat tatăl fetei.

Este omul care asigură veniturile în familie. Acum nu are serviciu şi lucrează cu ziua pe unde este nevoie. Se fereşte să-şi plângă de milă. Nu are gaze la locuinţă de câteva luni, după ce firma i-a luat contorul. Se încălzesc cu lemne, luate din pădure. Însă, acasă, problemele sunt bine ascunse de soţia sa.

Albertina vrea să devină profesor. Şi va munci mult pentru asta. Vrea să le transmită şi altora ce a învăţat ea.