„M-am trezit în casa lui, mă durea tot corpul! Mai era o fată”. O adolescentă de 17 ani care a fost răpită de Dincă, declarații tulburătoare! Ce i-a făcut monstrul din Caracal

Adolescenta l-a contactat pe bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele pe care Gheorghe Dincă a declarat inițial că le-a ucis, și i-a povestit tot ce i s-a întâmplat.

Fata, care în prezent locuiește alături de părinții ei în Germania, a povestit că Gheorghe Dincă a răpit-o de pe stradă, în urmă cu un an, şi a dus-o în casa lui din Caracal.

„Mă cheamă Maria, am 17 ani şi acum un an eu am fost victima lui. Nu am spus nimănui pentru că îmi este frică, dar pentru prima oară o să vă spun povestea mea”, i-a scris ea bunicului Luizei Melencu.

„Eu mergeam pur şi simplu pe trotuar şi a oprit o maşină lângă mine şi m-a întrebat dacă merg cu ocazia. Era Dincă. Am spus nu, să îşi vadă de drum. Dar a venit lângă mine şi mi-a pus ceva la nas şi am adormit după...'” a povestit fata.