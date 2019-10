O lege promulgată astăzi de preşedinte îi va obliga pe primari să reabilize clădirile construite înainte de 1978

O lege promulgată astăzi de preşedinte îi va obliga pe primari să reabilize şcolile construite înainte de 1978, care sunt un real pericol pentru copii, în caz de cutremur. Expertizele tehnice vor arăta unde trebuie să înceapă urgent şantierele. Doar în Bucureşti, capitala europeană care este cel mai expusă seismelor, din peste 350 de clădiri cu risc major de prăbuşire, doar 7 au fost consolidate în ultimul an.

Construit în 1938, un bloc din centrul Capitalei este în plin proces de consolidare. 33 de familii locuiau în clădirea care risca să se prăbuşească, în cazul unui cutremur mare. Pentru că au înţeles pericolul, au acceptat se mute într-un imobil al primăriei, pentru doi ani, cât vor dura lucrările.

În Bucureşti există 351 de clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic. 200 au intrat în programul de consolidare al primăriei, iar în 20 din ele, muncitorii lucrează la foc automat. În 7 clădiri lucrările deja s-au terminat.

Programul a început acum 9 luni, după ce timp de 30 de ani, autorităţile au bătut pasul pe loc. Asta chiar dacă Bucureştiul este capitala europeană cu cel mai ridicat risc seismic. Legea îi obligă pe proprietari să-şi expertizeze imobilele şi să le repare. Statul îi poate ajuta, subvenţionând o parte din costuri.

Marin Drămnescu, preşedinte de asociaţie: Noi am încercat, cât am putut noi, că asociație de proprietari să carpim pe ici pe colo, tencuiala cădea jos pe oameni, pe mașini, dar blocul are nevoie de consolidare

Marius Coaje, consilier al primarului Capitalei: Din estimările noastre, ar dura 20 de ani ca cele 2500 de clădiri in risc seismic 1 si 2 sa le avem acoperite

Şi şcolile au nevoie de expertiză. În toată ţara, nu doar în capitală. O nouă lege prevede că primăriile vor fi obligate în următorii cinci ani să aibă un raport tehnic al tuturor instituţiilor de învăţământ construite înainte de 1978.

Cristian Ghica, iniţiatorul legii: Orice primar conştient fie consolidează şcoala, fie mută copiii de acolo. Aţi văzut, au căzut tavane. Din fericire, au căzut noaptea şi copiii nu erau în sală. Dacă ele pică aşa pur şi simplu, gândiţi-vă ce s-ar întâmpla la un cutremur.

Gheorghe Mărmureanu, seismolog: Dacă lucrurile merg bine asa, viitorul cutremur nu va fi mai devreme de 2039. Cutremur mare, foarte mare.

În ultimul an, în România s-au înregistrat 307 cutremure. Cel mai puternic, cu o magnitudine de 5,8 pe Richter. Chiar în această dimineaţă, un seism de 3,1 a zguduit zona Vrancea.