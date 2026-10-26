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O româncă povestește cum a fost umilită în Coreea. Ce i-au spus angajatele unui salon despre părul ei și ce a pățit în metrou

Descoperă prin ce situație a trecut o româncă, în timp ce a vzitat Coreea de Sud. Tânăra a dezvăluit ce anume a făcut-o să se simtă umilită.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 09:48 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 10:23
Descoperă ce s-a întâmplat cu tânără într-un salon și în metroul din Coreea de Sud | Profimedia/captura instagram
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O tânără pe nume Ana Nicolescu a decis să viziteze Coreea de Sud, dar în timpul acestei experiențe susține că s-a simțiat umilită. Descoperă în rândurile de mai jos întreaga confesiune a tinerei și află ce a pățit când a fost la salon sau cu metroul.

O româncă povestește cum a fost umilită în Coreea de Sud. Ce i-au spus angajatele unui salon despre părul ei și ce a pățit în metrou

O tânără care a vizitat Coreea de Sud a trecut printr-o experiență complet neașteptată atunci când a decis să meargă la un salon să se tundă, dar și să meargă cu metroul. A povestit totul în cadrul unui lcip video publicat pe Instagram, iar confesiunile ei au atras imediat numeroase reacții.

„A fost sau nu bully? eu o pun pe seama diferențelor culturale foaaarte mari🫪”, a scris tânăra pe Instagram, în dreptul clipului video.

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Iată mai jos întreaga confesiune a româncei care a spus că s-a simțit umilită în Coreea de Sud:

„Mi-am luat bullying în Coreea? În 27 de ani de când trăiesc eu pe această planetă nu mi-am luat roast adunat cât mi-am luat în trei zile de când am ajuns în Coreea. Imaginează-
ți să te duci și tu în mall la un salon, să te tunzi, și să fii luat într-un colț și să ți se spună: scalpul tău este foarte neîngrijit și nu se poate așa ceva.

După, ne-am urcat în metrou, am plecat și în fața mea erau două fete, care fără nici cea mai mică au început să ne arate cu degetul, să ne facă poze (așa că am scos și eu telefonul să le fac poze) și să râdă în ultimul hal, ciudat rău.

Am fost la un tratament pentru scalp, pentru că aparent aici fiecare părticică a corpului tău trebuie să aibă cinci sute de mii de pași de îngrijire. Și am fost întrebată de către el, tipul care mi-a făcut părul, cât de des mă spăl pe cap. I-am zis că la 3-4 zile, că am părul blond și lung și durează foarte mult. A început să râdă de mine, a zis că este inadmisibil, că eu, la cum arată scalpul meu, trebuie să mă spăl în fiecare zi pe cap. Și, la final, a început să-mi usuce părul și a început să râdă și să-mi spună că părul meu arată oribil și că este foarte distrus. Din prima mentalităților pe care le au referitor la chestia asta de beauty, eu nu cred că aceste comentarii au fost făcute neapărat cu răutate, dar s-a simțit ciudat, știi ce zic?”

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