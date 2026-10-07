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Obiectul banal pe care pasagerii Wizz Air îl pot plăti în plus. Mulți îl iau cu ei în avion fără să știe regula

Ai bilet Wizz Air și vrei să iei perna de călătorie la bord? Un detaliu din regulile companiei te poate face să plătești suplimentar.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 12:32 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 12:34
Obiectul banal pe care pasagerii Wizz Air îl pot plăti în plus. Mulți îl iau cu ei în avion fără să știe regula | Shutterstock
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Dacă obișnuiești să călătorești cu avionul și nu pleci la drum fără perna pentru gât, trebuie să știi că acest accesoriu aparent banal nu este considerat automat un obiect personal gratuit de către Wizz Air. Pasagerii care aleg să ia o astfel de pernă la bord trebuie să fie atenți la regulile privind bagajele, pentru a evita eventualele costuri suplimentare.

Obiectul banal pe care pasagerii Wizz Air îl pot plăti în plus

Potrivit regulilor companiei aeriene, perna de călătorie nu este inclusă în categoria obiectelor care pot fi transportate separat, pe lângă bagajul de cabină permis. Astfel, dacă vrei să iei o pernă pentru gât cu tine în avion, varianta sigură este să o introduci în bagajul de cabină inclus în bilet.

În cazul biletului standard, pasagerii Wizz Air pot transporta gratuit un singur bagaj de cabină, cu dimensiunile maxime de 40 × 30 × 20 de centimetri și o greutate de cel mult 10 kilograme. Acesta trebuie să poată fi așezat sub scaunul din fața pasagerului.

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Cei care achiziționează WIZZ Priority beneficiază de posibilitatea de a lua la bord și un al doilea bagaj, de maximum 55 × 40 × 23 de centimetri, cu o greutate de până la 10 kilograme. În acest caz, perna poate fi transportată în interiorul unuia dintre bagajele permise, fără să fie tratată separat.

Cât poți ajunge să plătești dacă perna nu încape în bagaj

Subiectul a atras atenția în ultimele luni, după ce mai multe publicații au relatat despre pasageri care au avut probleme din cauza pernelor de călătorie. În unele situații, dacă un obiect nu se încadrează în bagajul permis și este considerat un articol suplimentar, pot fi aplicate taxele prevăzute de companie pentru bagajele care nu respectă condițiile de transport.

Unele relatări din presa internațională au menționat sume de aproximativ 65 de euro în astfel de situații. Informația a fost preluată și în România, însă este important de precizat că nu există o „amendă de 65 de euro pentru pernă”. Suma nu reprezintă o taxă fixă stabilită special pentru pernele de călătorie, spune Airlinestravel.ro.

Costul poate depinde de modul în care este încadrat obiectul și de tarifele aplicabile în momentul respectiv, inclusiv în aeroport.

„Hack-ul” care a devenit viral

Regula a devenit și mai cunoscută după apariția unui truc pe rețelele sociale. Unii călători au început să golească pernele pentru gât și să le umple cu haine, transformându-le practic într-un mic spațiu suplimentar pentru obiecte.

Ideea a devenit populară în rândul celor care încearcă să evite plata unui bagaj suplimentar, însă faptul că un astfel de truc este prezentat pe internet nu înseamnă că este garantat acceptat de compania aeriană.

De altfel, verificările efectuate la poarta de îmbarcare pot varia, iar faptul că un alt pasager a reușit să urce în avion cu o pernă purtată separat nu reprezintă o garanție că aceeași situație se va repeta.

Cum eviți surprizele la aeroport

Pentru a nu avea probleme înainte de îmbarcare, cea mai simplă soluție este să pui perna pentru gât în bagajul de cabină permis. Dacă nu ai suficient spațiu, verifică înainte de plecare condițiile rezervării și, dacă este necesar, adaugă un serviciu de bagaj suplimentar.

Așadar, dacă zbori cu Wizz Air, nu te baza pe ideea că perna de călătorie va fi acceptată automat ca un obiect separat. Chiar dacă este mică și pare inofensivă, ea trebuie să respecte regulile companiei privind bagajele.

Un mic accesoriu folosit pentru confortul din timpul zborului se poate transforma astfel într-o cheltuială neașteptată dacă nu este transportat în condițiile prevăzute de compania aeriană.

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