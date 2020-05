Nu o să-ți vină să crezi! Tratament VIP și salariu impresionant pentru opt românce care lucrează la o fermă viticolă în Italia. Ca în Germania? Nici gând!

În drum spre Italia, femeile au fost întoarse de la graniţă. Decizia angajatorului a venit după două săptămâni de negocieri şi sute de telefoane. Dar fără vreo ezitare. Şi fără să se uite la bani, a decis să închirieze un charter privat.

"Noi nu. Nici cu privat, nici cu avion de linie. Niciodată! Noi suntem aici de mai mult de 10 ani. Lucrăm aici. De la sfârşitul lui aprilie până undeva la sfârşitul lui iunie. Şi toamna ne întoarcem la recoltare. Munca noastră aici este foarte apreciată!", spune Maria.

Vinul produs aici este recunoscut la nivel internaţional. Dar calitatea nu este uşor de obţinut. Standardele sunt înalte, iar româncele sunt singurele care le pot atinge.

Plata este pe măsură. Fiecare câştigă între 1.200 şi 1.500 de euro lunar. Dublul salariului mediu net pe economie în România. Două dintre angajatele exemplare vin din Buneşti, Maramureş, sat în care seriozitatea angajatorului este renumită.

Mărioara Berinde, cumnata uneia dintre angajate: "Am fost acum 4 ani. A fost foarte bine. Patronii ne-au respectat pentru că am muncit bine. Am avut cazare, totul a fost în bună regulă."