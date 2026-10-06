Sezonul este construit alături de grupul Rainbow Tours și de Enter Air, cu care Paralela45 consolidează un parteneriat strategic.

(P) 36 de ani de vacanțe și cea mai mare vară de până acum. Ce pregătește Paralela45 pentru 2027 | paralela45

Pentru cei care rezervă până pe 31 octombrie, vacanța vine cu două instrumente care fac planificarea din timp mai simplă și mai sigură, flexiGO și freezeGO.

De 36 de ani, Paralela45 trimite românii în vacanță, iar vara 2027 este cea mai mare din istoria companiei. Albania intră pentru prima dată în programul charter, iar insulele grecești Samos și Lesbos revin cu zboruri directe din București.

Cel mai amplu program de vară de până acum

Paralela45 organizează vacanțe din 1990, iar în vara 2027 vine cu un program charter spre zece țări. Capacitatea e cu 20% mai mare decât în acest an și cu aproape 80% peste nivelul din 2025. Creșterea vine odată cu integrarea în grupul Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți turoperatori din Europa Centrală și de Est. Majoritatea zborurilor sunt operate de Enter Air, partenerul aerian al grupului, cu o flotă modernă de aeronave Boeing 737.

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„România este una dintre cele mai importante piețe ale grupului Rainbow Tours, iar vara 2027 arată cât de mult credem în ea. Prin parteneriatul strategic cu Enter Air, turiștii români se bucură de aceeași experiență de vacanță pe care o oferim clienților noștri din Polonia și din celelalte piețe ale grupului, avioane moderne, programe gândite atent și aceeași grijă de la rezervare până la întoarcerea acasă”, spune Mariusz Kozłowski, Președinte și CEO al Paralela45.

Un parteneriat strategic cu cea mai mare companie charter din Polonia

Pentru vara 2027, Paralela45 dezvoltă un parteneriat strategic și solid cu Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia. Enter Air este partenerul grupului Rainbow Tours, iar colaborarea se extinde acum și în România, odată cu programul de vară al Paralela45.

Enter Air aduce în acest parteneriat:

specializare: zboară exclusiv pentru tur-operatori și are 16 ani de experiență în zboruri de vacanță;

zboară exclusiv pentru tur-operatori și are 16 ani de experiență în zboruri de vacanță; încrederea pieței europene: printre partenerii ei se numără unii dintre cei mai mari tur-operatori din Europa;

printre partenerii ei se numără unii dintre cei mai mari tur-operatori din Europa; o flotă modernă: 40 de aeronave Boeing 737, inclusiv avioane noi, livrate direct din fabrică;

40 de aeronave Boeing 737, inclusiv avioane noi, livrate direct din fabrică; pregătire și întreținere proprii: piloții se pregătesc în centrul de instruire al companiei, pe simulatoare Boeing 737, iar mentenanța se face intern;

piloții se pregătesc în centrul de instruire al companiei, pe simulatoare Boeing 737, iar mentenanța se face intern; standarde europene: operează după normele EASA, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, și este listată la Bursa din Varșovia.

Pentru turiști, asta înseamnă avioane moderne, cabine confortabile și același standard de servicii la fiecare zbor.

Trei destinații pentru vara 2027

Albania este marea noutate a sezonului 2027, cu zbor charter direct București - Tirana. Plajele de la Marea Adriatică și Marea Ionică și orașele cu istorie veche o fac una dintre cele mai interesante destinații noi din regiune. Un sejur la un hotel de patru stele pornește de la 499 de euro/persoană.

Samos, insula natală a lui Pitagora, revine cu plajele sale liniștite, peisajele verzi, satele tradiționale și vinul Muscat. Vacanțele încep de la 422 de euro/persoană.

Lesbos completează trio-ul cu peisaje vulcanice, o bucătărie bogată și celebrul uzo produs pe insulă. Prețurile pornesc de la 747 de euro/persoană.

Acestora li se adaugă destinațiile preferate ale românilor din Grecia, Turcia, Spania, Italia și Portugalia. Plecările sunt din București și din tot mai multe orașe ale țării. De la Constanța, de exemplu, se poate zbura acum și spre Heraklion, în Creta.

flexiGO. Rezervarea care ține pasul cu planurile tale

Mulți turiști amână rezervarea pentru vară pentru că nu știu încă ce le aduce anul următor. flexiGO rezolvă exact problema asta. Cu flexiGO poți anula rezervarea fără să dai vreun motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare. Suma plătită nu se pierde, se transformă într-un voucher de călătorie, pe care îl folosești pentru o altă vacanță Paralela45 din același sezon. Un exemplu, o familie rezervă în octombrie un sejur în Grecia pentru iulie, iar în primăvară află că are un eveniment important care nu poate fi reprogramat. Anulează rezervarea, iar banii devin voucher pentru o vacanță în august sau chiar pentru o altă destinație. În afara perioadelor de presale, flexiGO costă 39 de euro/persoană.

freezeGO. Prețul rămâne cel de la rezervare

Prețul unui pachet de vacanță poate fi influențat, până la plecare, de costul combustibilului sau de evoluția cursului valutar. Cu freezeGO, prețul pachetului rămâne neschimbat până la plecare, indiferent de aceste variații. Știi de la început cât costă vacanța și îți faci bugetul fără surprize. Serviciul a fost lansat pentru vacanțele exotice din sezonul 2026/2027 și se extinde acum și asupra verii 2027. În afara perioadelor de presale costă 39 de euro/persoană.

Beneficiile rezervării până pe 31 octombrie

avans de doar 10% la rezervare, diferența cu 30 de zile înainte de plecare;

flexiGO sau freezeGO gratuit la sejururi, la alegerea clientului;

freezeGO gratuit la toate circuitele;

copiii de 2–12 ani zboară gratuit în iulie spre Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania, în limita locurilor disponibile;

100 de euro reducere pentru primul copil în iulie, spre Egipt, Tunisia, Spania și Portugalia, în limita locurilor disponibile;

Reduceri Early Booking pentru tot programul.

„Vara 2027 este cea mai mare de până acum pentru Paralela45, dar creșterea contează doar atunci când o simt turiștii. Am adus Albania în programul charter, am readus Samos și Lesbos, iar cu flexiGO și freezeGO oricine își poate rezerva vacanța din timp, știind că planurile și bugetul îi rămân sub control”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Programul complet al verii 2027 este disponibil pe paralela45.ro și în agențiile Paralela45 și partenere din toată țara.