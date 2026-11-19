O canapea extensibilă trebuie să fie confortabilă atât atunci când te uiți la televizor, cât și atunci când o transformi în pat. În fotografii, aproape orice model poate părea încăpător, elegant și potrivit pentru livingul tău.

Lucrurile se pot schimba însă atunci când îl vezi în realitate, te așezi pe el și încerci să îl deschizi. Poți descoperi că șezutul este prea tare, că mecanismul se manevrează greu sau că suprafața de dormit nu este atât de comodă pe cât te așteptai.

Tocmai de aceea, o vizită în showroom merită mai mult decât o simplă privire asupra culorilor și designului. Câteva verificări făcute înainte de cumpărare te pot ajuta să eviți o alegere nepotrivită, mai ales dacă intenționezi să folosești canapeaua pentru dormit în fiecare noapte. Iată la ce să fii atent, ce întrebări să pui și ce teste poți face chiar în magazin.

Înainte să ajungi în showroom, măsoară spațiul de acasă

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici nu se află în magazin, ci chiar în locuința ta. Măsoară peretele lângă care vrei să așezi canapeaua, dar și distanța până la celelalte piese de mobilier. Dacă ai o măsuță de cafea, un dulap sau o comodă în apropiere, gândește-te cât spațiu va rămâne disponibil după ce extinzi canapeaua.

Articolul continuă după reclamă

Nu te limita la dimensiunile pe care le va ocupa închisă. O canapea care se potrivește perfect într-un living mic poate deveni incomod de folosit atunci când este transformată în pat. Trebuie să ai suficient loc pentru a o deschide complet și pentru a circula prin cameră fără să muți de fiecare dată jumătate din mobilier.

Verifică și lățimea ușilor, a holurilor și a eventualelor treceri înguste. Dacă locuiești la bloc, măsoară inclusiv zonele prin care va trebui transportată canapeaua. Dimensiunile ambalajului și posibilitatea de a demonta anumite componente sunt detalii pe care le vei discuta ulterior cu vânzătorul.

Înainte de vizită, stabilește și cât de des vei folosi funcția de dormit. Dacă ai nevoie de un pat pentru oaspeți de câteva ori pe an, criteriile de confort pot fi diferite față de situația în care dormi pe canapea zilnic. În al doilea caz, suprafața de dormit și rezistența mecanismului merită o atenție deosebită.

Ia cu tine o ruletă, câteva fotografii ale camerei și un buget orientativ. Fotografiile te vor ajuta să compari culorile și proporțiile, iar măsurătorile îți vor permite să elimini rapid modelele care nu se potrivesc.

Compară mai multe modele și pune întrebările potrivite

Chiar dacă ai găsit deja o canapea care îți place, încearcă să nu te hotărăști asupra ei înainte să vezi și alte variante. Două modele care arată aproape identic în fotografii pot avea șezuturi foarte diferite, mecanisme de extindere distincte și suprafețe de dormit care oferă niveluri diferite de confort.

Poți începe documentarea de acasă, comparând mai multe modele de canapele extensibile disponibile online. De exemplu, Dumonde este un magazin online de mobilă care are și showroom în Sibiu, unde poți vedea fizic mobilierul expus și poți pune în practică o parte dintre aceste verificări. Oferta online te ajută să îți faci o idee despre variantele disponibile, însă testarea în magazin rămâne importantă înainte de alegerea finală.

Odată ajuns în showroom, explică-i consultantului cum intenționezi să folosești canapeaua. Spune-i dacă va fi destinată în principal relaxării, dacă ai nevoie de un loc de dormit permanent sau dacă îți dorești un model pentru musafiri. Astfel, poți primi informații despre caracteristicile care contează în situația ta, nu doar despre aspectul fiecărui produs.

Întreabă care sunt dimensiunile exacte în poziția închisă și deschisă, din ce este realizat cadrul și dacă modelul este recomandat pentru dormit frecvent. Cere să vezi și specificațiile tehnice, pentru că unele detalii despre construcție sau materialele folosite nu pot fi observate doar privind canapeaua.

Dacă te interesează un colțar extensibil, verifică și orientarea acestuia. Nu toate modelele permit montarea părții lungi pe oricare dintre laturi. O configurație aleasă greșit poate încurca accesul către balcon, ușă sau alte zone ale camerei.

Deschide și închide canapeaua de mai multe ori

Mecanismul de extindere este una dintre componentele pe care merită să le testezi cu cea mai mare atenție. Nu te mulțumi să privești cum vânzătorul transformă canapeaua în pat. Roagă-l să îți explice pașii, apoi încearcă să faci singur aceeași operațiune.

Deschide și închide canapeaua de două sau trei ori. Observă dacă trebuie să tragi foarte tare, dacă anumite componente se blochează sau dacă ai nevoie să ridici o parte grea a mobilierului. Un mecanism poate părea simplu atunci când este manevrat de cineva obișnuit cu el, dar poate deveni incomod dacă trebuie să îl folosești în fiecare seară.

Fii atent și la zgomotele produse în timpul extinderii. Unele sunete sunt normale, în funcție de construcție, însă scârțâiturile puternice, frecarea neobișnuită sau mișcările sacadate merită lămurite cu vânzătorul. Nu încerca să forțezi un mecanism care pare blocat.

După ce ai deschis canapeaua, verifică dacă suprafața rezultată este stabilă. Apasă ușor în diferite zone și observă dacă elementele se deplasează sau dacă apar diferențe mari de nivel între componente. Uită-te și la cadrul vizibil, la îmbinări și la zonele în care mecanismul se pliază.

Dacă modelul are ladă de depozitare, deschide-o și pe aceasta. Verifică dacă ai acces ușor la interior, dacă există suficient spațiu pentru lucrurile pe care vrei să le păstrezi și dacă sistemul de ridicare funcționează corespunzător. Ai grijă la degete atunci când închizi mecanismele sau cobori elementele mobile.

Un detaliu pe care îl poți trece ușor cu vederea este spațiul necesar pentru extindere. Unele modele trebuie îndepărtate de perete înainte de deschidere. Întreabă dacă acest lucru este necesar și gândește-te cât de practic va fi în camera ta.

Testează confortul atât pentru șezut, cât și pentru dormit

După ce te-ai convins că mecanismul funcționează bine, urmează testul de confort. Așază-te pe canapea așa cum ai face-o acasă, nu doar pentru câteva secunde. Sprijină-ți spatele, schimbă poziția și observă cum se simte șezutul după câteva minute.

Verifică dacă picioarele ajung confortabil pe podea, dacă înălțimea șezutului este potrivită pentru tine și dacă spătarul oferă suficient sprijin. O canapea foarte adâncă poate fi plăcută atunci când stai întins, dar mai puțin comodă dacă preferi să stai cu spatele drept.

Nu există o fermitate ideală pentru toată lumea. Unele persoane preferă un șezut mai moale, în timp ce altele se simt mai bine pe o suprafață fermă. Important este să nu simți că te afunzi excesiv sau că anumite zone apasă neplăcut asupra corpului.

Apoi deschide canapeaua și întinde-te pe ea. Acesta este probabil cel mai important test dacă vrei să o folosești și ca pat. Stai pe spate, apoi întoarce-te pe o parte, exact cum ai face în timpul somnului. Observă dacă simți îmbinările dintre perne, barele structurii sau diferențe de fermitate de la o zonă la alta.

Verifică și dimensiunile efective ale suprafeței de dormit. Lățimea totală a canapelei nu este același lucru cu lățimea locului în care vei dormi. Dacă urmează să fie folosită de două persoane, ideal este să o testați împreună. Așa îți dai seama dacă există suficient loc pentru amândoi și dacă mișcările unuia îl deranjează pe celălalt.

Nu presupune că o canapea confortabilă pentru stat la televizor va fi automat potrivită și pentru dormit. Cele două funcții trebuie evaluate separat, mai ales dacă vrei să înlocuiești un pat obișnuit cu o canapea extensibilă.

Verifică tapițeria, umplutura și calitatea finisajelor

Aspectul canapelei contează, dar materialele din care este realizată pot influența cât de bine se va păstra în timp. În showroom, atinge tapițeria și observă textura. Un material care arată bine în fotografii poate avea o senzație diferită la atingere, iar anumite țesături pot fi mai plăcute decât altele în utilizarea zilnică.

Privește canapeaua din mai multe unghiuri și, dacă este posibil, compară nuanța tapițeriei în lumină naturală. Iluminatul din magazine poate modifica percepția culorilor. O stofă care pare gri deschis sub luminile showroomului poate avea o tentă diferită în livingul tău.

Verifică atent cusăturile, colțurile și zonele în care materialul este întins peste structură. Cusăturile ar trebui să fie îngrijite, fără fire desprinse sau porțiuni vizibil neuniforme. Uită-te și la spatele canapelei, mai ales dacă intenționezi să o așezi în mijlocul camerei, unde toate laturile vor rămâne la vedere.

Întreabă din ce este realizată umplutura șezutului și care este densitatea spumei poliuretanice, dacă aceasta este folosită. Densitatea poate oferi indicii despre structura materialului, dar nu trebuie confundată cu fermitatea și nici nu garantează singură durabilitatea. Contează și calitatea spumei, modul în care este construit șezutul și felul în care va fi utilizată canapeaua.

Dacă ai copii mici sau animale de companie, discută și despre întreținerea tapițeriei. Întreabă ce metode de curățare sunt recomandate, ce produse trebuie evitate și dacă există instrucțiuni speciale pentru pete. Nu presupune că orice material poate fi curățat cu apă sau cu soluții obișnuite pentru mobilier.

Merită să verifici și dacă husele sunt detașabile, însă nu toate modelele oferă această posibilitate. Chiar și atunci când pot fi îndepărtate, asta nu înseamnă automat că se pot spăla la mașină. Cere instrucțiunile de întreținere pentru materialul ales.

Clarifică livrarea, garanția și returul înainte să plătești

Ai găsit un model care îți place, l-ai deschis de câteva ori și te-ai convins că este confortabil. Mai rămân însă câteva lucruri importante de verificat înainte să faci plata.

În primul rând, întreabă care este termenul estimat de livrare și dacă produsul ales se află în stoc sau trebuie comandat. Clarifică separat costurile de transport, urcarea la etaj și montajul, dacă acestea sunt disponibile. Nu presupune că toate serviciile sunt incluse în prețul afișat.

Revino și la măsurătorile făcute acasă. Cere dimensiunile ambalajelor și informații despre modul în care va fi livrată canapeaua. Dacă ai un lift mic sau un hol îngust, verifică împreună cu vânzătorul dacă mobilierul poate fi introdus în locuință fără probleme.

Discută apoi despre garanție. Cere documentele care explică durata și condițiile acesteia, precum și procedura de urmat dacă apare o defecțiune. Este util să știi cum se soluționează eventualele probleme legate de mecanism, cadru sau alte componente, în funcție de condițiile aplicabile.

La fel de importantă este politica de retur. Există diferențe între cumpărăturile făcute direct într-un magazin fizic și cele încheiate online. Pentru achizițiile realizate în showroom, nu există automat un drept legal general de retur doar pentru că te-ai răzgândit. În schimb, în cazul multor contracte încheiate la distanță, consumatorii beneficiază de dreptul legal de retragere în termen de 14 zile, cu anumite excepții, inclusiv pentru unele produse realizate după specificațiile clientului.

De aceea, cere să ți se explice exact ce condiții se aplică achiziției tale. Întreabă și cum poți depune o reclamație dacă produsul livrat prezintă defecte sau nu corespunde celor convenite.

Înainte să achiți, solicită o ofertă scrisă sau un document de comandă în care să apară modelul, dimensiunile, culoarea, materialul ales, prețul final și condițiile de livrare. Verifică toate aceste informații, mai ales dacă ai ales o configurație diferită de cea expusă în showroom.

O canapea extensibilă este o piesă de mobilier pe care probabil o vei folosi ani la rând. Tocmai de aceea, nu merită să te grăbești doar pentru că designul îți place sau pentru că ai găsit un preț convenabil. Măsoară, compară, testează mecanismul și verifică poziția de dormit cu aceeași atenție pe care o acorzi confortului de zi cu zi. Iar dacă există detalii neclare despre materiale, livrare sau garanție, cere explicații înainte de plată. Câteva minute în plus petrecute în showroom te pot scuti de multe neplăceri după ce canapeaua ajunge acasă.