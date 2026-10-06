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(P) Cumperi sau închiriezi cofrajele pentru casă? Calculul pe care puțini îl fac înainte de fundație

Când îți construiești casa, discuți cu constructorul despre cărămidă, acoperiș, ferestre și termene. Cofrajele ajung rar pe lista ta, deși fără ele nu torni nici fundația, nici stâlpii, nici placa.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 11:33 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 11:34
(P) Cumperi sau închiriezi cofrajele pentru casă? Calculul pe care puțini îl fac înainte de fundație | krn cofraje&accesorii
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Tot ele pot muta bugetul cu o sumă deloc neglijabilă, în plus sau în minus, după cum alegi să le cumperi sau să le închiriezi.

Pe piață găsești ambele variante. Unii furnizori, precum KRN Cofraje & Accesorii, le oferă pe amândouă: vânzare cu livrare în toată țara și închiriere în zona Constanța. Tocmai de aceea merită să știi cum se face socoteala înainte să comanzi materialul sau să accepți varianta propusă de echipă.

Ce intră, de fapt, în „cofraje”

Când spui cofraje, te gândești probabil la plăcile galbene pe care le vezi pe orice șantier. Ele sunt doar o parte din sistem. Ca să torni un perete, un stâlp sau o placă, ai nevoie și de grinzi H20, popi metalici, montanți, colțare, distanțieri și accesorii de prindere. Pentru o casă obișnuită vorbim de zeci de metri pătrați de panouri și de câteva zeci de popi, dacă torni și placă.

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Contează și cine aduce materialul. Unele echipe vin cu cofrajele lor și le includ în manoperă. Altele îți cer să le procuri tu. Dacă ești în a doua situație, întrebarea „cumpăr sau închiriez” devine a ta, nu a lor.

Cum se calculează închirierea

La închiriere nu plătești, de regulă, pe lună, ci pe „turnare”. O turnare înseamnă perioada în care cofrajul stă montat până se întărește betonul: cam 5–7 zile pentru elevații, pereți și garduri și aproximativ 30 de zile pentru plăci (planșee), unde betonul are nevoie de sprijin mai mult timp.

Panourile se taxează, de obicei, pe metru pătrat și pe turnare. Popii metalici se închiriază pe bucată, pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile, iar grinzile se calculează pe metru liniar și pe zi. Când ceri o ofertă, verifică exact ce unitate de calcul folosește furnizorul, altfel nu vei putea compara corect variantele.

Calculul simplu: câte turnări faci?

Aici e cheia. Cere două oferte pentru aceeași cantitate de material: una de cumpărare și una de închiriere. Apoi împarte prețul de cumpărare pe metru pătrat la chiria pe metru pătrat pentru o turnare.

Rezultatul este pragul tău de rentabilitate, adică numărul de turnări de la care cumpărarea devine mai avantajoasă. Sub acest număr, închirierea iese mai ieftin. Peste el, cumpărarea începe să se amortizeze, iar fiecare turnare în plus e, practic, câștig. Fă același calcul separat pentru plăcile originale și pentru cele compatibile, pentru că pragul diferă de la o variantă la alta.

Câte turnări face o casă depinde de proiect și de cum își organizează echipa lucrul. Fundația, elevațiile, stâlpii, centurile și placa pot însemna, în funcție de cât de mult refolosește echipa aceleași panouri, între câteva turnări și peste zece. Întreabă-ți constructorul direct: „De câte ori mutăm cofrajele până terminăm la roșu?” Răspunsul lui îți spune aproape tot.

Când merită să cumperi

Cumpărarea are sens mai ales în câteva situații:

  • Ai multe turnări sau lucrezi pe etape, cu pauze între ele. La închiriere, fiecare întârziere costă. Cofrajele tale pot sta pe șantier fără să curgă chiria.
  • Mai ai de construit după casă. Gard, anexă, garaj, o terasă sau casa unui membru al familiei, pe același teren sau în apropiere.
  • Poți revinde materialul. Panourile bine întreținute se revând la alți constructori sau la persoane care își fac casa. Asta îți reduce costul real, mai ales la plăcile originale, care se revând mai ușor.
  • Ai unde să le depozitezi. Plăcile trebuie ținute la adăpost, pe suport, nu direct pe pământ.

Când merită să închiriezi

Închirierea e mai avantajoasă când:

  • Lucrarea e scurtă și clară. O fundație sau un gard, cu număr mic de turnări.
  • Nu ai spațiu de depozitare și nici nu vrei să te ocupi de revânzare.
  • Echipa are deja o parte din materiale și îți lipsesc doar anumite piese.
  • Vrei să nu blochezi bani la începutul lucrării, când ai și alte costuri mari (proiect, autorizație, excavație).

Ce nu vezi în calcul la prima vedere

Oricare ar fi varianta, câteva costuri ascunse pot răsturna socoteala:

Transportul. Cofrajele sunt voluminoase. La cumpărare plătești livrarea o singură dată. La închiriere, de obicei, plătești și aducerea, și returul.

Deteriorările. La închiriere, plăcile rupte, muchiile ciobite sau popii strâmbi se plătesc. O echipă neglijentă poate transforma o chirie avantajoasă într-o factură neplăcută.

Vremea și întârzierile. Mai ales toamna, betonul se întărește mai încet la temperaturi scăzute, iar decofrarea se amână. La plăci, unde o turnare înseamnă deja o lună, orice săptămână în plus contează.

Întreținerea. Dacă le cumperi, plăcile trebuie curățate după fiecare turnare și tratate cu agent de decofrare. E muncă puțină, dar dacă nu o faci, pierzi din numărul de refolosiri și din valoarea la revânzare.

Cum faci alegerea în 10 minute

Ia o foaie și notează trei lucruri: câți metri pătrați de cofraj îți trebuie (echipa sau proiectantul îți pot spune), câte turnări estimează constructorul și dacă ai unde să depozitezi și cui să revinzi materialul. Apoi cere oferte pentru ambele variante, cu transportul inclus.

Dacă numărul de turnări e mic și nu ai planuri după casă, închiriază. Dacă depășești pragul pe care l-ai calculat, lucrezi în etape sau știi deja că vei mai construi ceva, cumpără și gândește-te de la început la revânzare.

Nu e o decizie spectaculoasă, dar e una dintre puținele de pe șantier în care un calcul de zece minute te poate scuti de bani dați degeaba.

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