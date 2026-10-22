(P) Fast and Fixed sau All-on-4: care e diferența

Fast and Fixed și All-on-4 sunt două variante ale aceleiași idei: o arcadă întreagă de dinți fixată pe câteva implanturi, cu o lucrare provizorie montată la scurt timp după intervenție.

Diferența ține în principal de sistemul de implanturi folosit și de felul în care sunt așezate implanturile din spate. Care se potrivește unui pacient se decide pe tomografie, nu din broșură.

Ambele au apărut pentru aceeași problemă. Pacientul care și-a pierdut dinții, sau urmează să-i piardă, nu vrea să stea luni întregi cu o proteză mobilă până se vindecă implanturile. Soluția a fost să se pună puține implanturi, foarte bine ancorate, și să se fixeze pe ele o lucrare încă din primele zile.

Ce este All-on-4

All-on-4 este conceptul dezvoltat de compania Nobel Biocare. Pe o arcadă se pun patru implanturi: două în față, drepte, și două în spate, înclinate cu până la 45 de grade. Înclinarea permite folosirea osului din zona frontală, care se păstrează de obicei mai bine, și ocolirea sinusului maxilar sus sau a nervului din mandibulă jos. Așa se evită de multe ori adiția de os.

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Când implanturile au stabilitate suficientă, pe ele se fixează o lucrare provizorie încă din ziua intervenției sau în zilele imediat următoare. Când e nevoie de șase implanturi, varianta se numește All-on-6.

Ce este Fast and Fixed

Fast and Fixed este conceptul companiei germane Bredent, cunoscut și ca SKY fast & fixed. Principiul e același: mai multe implanturi, o parte dintre ele puse înclinat, și o lucrare provizorie fixă montată imediat după intervenție. Manualul producătorului indică pentru implanturile din spate o înclinare între 25 și 45 de grade și recomandă încărcarea imediată doar când implanturile sunt fixate în os cu o forță de 30-45 Ncm.

La LLL Dental, sistemul Fast and Fixed se face cu implanturi Bredent. Chirurgul, tehnicianul și laboratorul digital lucrează în aceeași clinică, așa că lucrarea provizorie se pregătește și se ajustează pe loc.

Diferențele, pe scurt

Pentru pacient, cele două tratamente seamănă mult mai mult decât diferă:

Numărul de implanturi: 4 la All-on-4, 6 la All-on-6; la Fast and Fixed, de obicei 4-6, în funcție de os și de arcadă.

Implanturile din spate: înclinate până la 45 de grade la All-on-4, între 25 și 45 de grade la Fast and Fixed.

Lucrarea provizorie: fixă, montată în aceeași zi sau în primele zile, la ambele.

Lucrarea definitivă: după vindecare, de obicei după aproximativ 3 luni sau mai mult, la ambele.

Diferența reală: sistemul de implanturi și piesele protetice ale fiecărui producător.

Implanturile înclinate au ridicat la început o întrebare legitimă: rezistă la fel de bine ca cele drepte? O meta-analiză publicată în Journal of Dentistry în 2015, pe peste 10.000 de implanturi, nu a găsit diferențe semnificative de eșec între cele înclinate și cele drepte. Pe arcada de sus, implanturile înclinate au avut un risc ceva mai mare de eșec. Osul de acolo este de obicei și mai puțin dens, așa că pe arcada superioară medicii iau mai des în calcul șase implanturi.

Cum alege medicul

Alegerea pornește de la tomografie. Medicul se uită la cât os există în față și în spate, la cât de dens e, la distanța până la sinus și la nerv și la cum se închid dinții de sus cu cei de jos. La pacienții care strâng sau scrâșnesc din dinți, forțele sunt mai mari și un implant în plus poate face diferența.

Pe scurt, tehnica o decide osul pacientului. Numărul de implanturi, patru sau șase, se stabilește pe tomografie, înainte de intervenție, nu în timpul ei.

La LLL Dental, numărul de implanturi și tipul lucrării se stabilesc la consultație, după tomografie, iar pacientul primește planul în scris înainte de intervenție.

Lucrarea provizorie și cea definitivă

Ce primești în prima zi e o lucrare provizorie fixă, din rășină, ușoară și făcută să protejeze implanturile cât timp se prind în os. Nu o scoți acasă și arată ca o dantură normală. În primele săptămâni mănânci moale, ca implanturile să nu fie solicitate prea tare.

După ce implanturile s-au integrat în os, de obicei după câteva luni, se face lucrarea definitivă, din materiale mai rezistente, cum sunt zirconiul sau titanul cu ceramică. Rezultatele pe termen lung ale lucrărilor pe implanturi înclinate sunt bune. O analiză publicată în International Journal of Oral and Maxillofacial Implants în 2022, pe peste 11.000 de implanturi urmărite între 3 și 18 ani, a raportat o rată de supraviețuire de aproape 94% pentru implanturi și de peste 99% pentru lucrările fixe.

Pentru cine vrea dinți ficși în 24 de ore, oricare dintre cele două variante poate fi potrivită. Ce contează e ca planificarea să fie făcută pe tomografie și ca medicul să-ți spună dinainte câte implanturi îți trebuie și de ce.

Întrebări frecvente

Ce e Fast and Fixed și prin ce diferă de All-on-4?

Sunt două concepte foarte apropiate pentru fixarea unei arcade întregi pe 4-6 implanturi, unele înclinate. Fast and Fixed folosește implanturi Bredent, iar All-on-4 implanturi Nobel Biocare. Diferențele țin mai ales de sistemul de implanturi și de piesele protetice.

În cât timp primesc dinții ficși?

Lucrarea provizorie fixă se montează în aceeași zi sau în primele 1-3 zile după intervenție, dacă implanturile au stabilitate suficientă. Lucrarea definitivă urmează după câteva luni.

Merge Fast and Fixed dacă am os puțin?

De multe ori da, pentru că implanturile înclinate folosesc osul din zona frontală și ocolesc sinusul. Dacă osul e prea puțin chiar și acolo, poate fi nevoie de adiție de os înainte. Răspunsul îl dă tomografia.