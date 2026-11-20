La casino online, un tip de jocuri pe care le poți încerca sunt jocurile de masă live. Acestea sunt printre cele mai vechi jocuri de noroc. Istoria lor este lungă și plină de provocări.

(P) Istoria jocurilor de masă: de la o activitate dedicată elitelor, la jocurile de live casino din prezent | magnific.com

Descoperă istoria jocurilor de masă, de la o activitate dedicată elitelor, la jocurile de live casino din prezent.

Cum au apărut jocurile de masă

E greu să plasezi momentul exact în care a apărut acest tip de jocuri. Dar multe dintre ele au fost și încă sunt legate de cărțile de joc. Primele pachete de cărți care au apărut în Europa au fost atestate documentar în secolul al XIV-lea. Acestea erau fundamental diferite de cărțile pe care le știi azi.

Simbolurile lor au variat mult timp și pachetele de atunci erau adevărate opere de artă, fabricate și pictate de artizani. De aceea erau accesibile doar nobililor și elitelor vremii. Au existat inclusiv regi pe continentul european pasionați de jocuri de cărți, așa că jocurile de masă au intrat treptat în saloanele membrilor de vază ai societății. Însă a existat și opoziție, în principal din partea clerului.

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Evoluția acestor jocuri

Până la jocul de blackjack online de care te bucuri azi, jocurile de masă au avut o cale lungă de parcurs. Unele dintre cele mai vechi jocuri de masă din lume, pe care le găsești și azi la casinourile tradiționale și la cele online sunt baccarat, blackjack și ruletă.

Baccarat este unul dintre cele mai vechi jocuri pe care le găsești și azi la casino. Acesta apare menționat pentru prima dată la începutul secolului XV, în Italia, de unde a migrat apoi în Franța. Dar forma practicată și azi, la care se folosesc pachete de cărți, a apărut mai târziu, în Cuba, de unde s-a răspândit via Imperiul Britanic.

A urmat în secolul XVII blackjack, în Franța. Și acesta este un joc de masă la care se folosesc pachete de cărți. Este unul din puținele jocuri de noroc la casino unde contează și strategia. La fel ca baccarat, și blackjack a suferit modificări de-a lungul secolelor sale de existență. Jocul a căpătat numele pe care îl are și azi în secolul XX, în SUA, în casinourile din Nevada.

Tot în secolul XVII a apărut și primul casino, în Veneția, Italia. Casinourile au făcut jocurile de noroc accesibile și maselor, popularitatea lor crescând rapid.

Deși nu este un joc de cărți, un alt joc de masă foarte popular a apărut la sfârșitul secolului XVIII, în Franța: ruleta. Jocul a evoluat în 2 variante existente și azi: ruleta europeană și ruleta americană.

Jocurile de masă în prezent

În prezent, ai mese online de ruletă, de baccarat și blackjack la majoritatea casinourilor online licențiate. Te întrebi cum poți juca online? Datorită tehnologiei de live streaming. Masa de joc și dealerul profesionist se află într-un studio unde se filmează și transmite live. Vezi jocul din toate unghiurile, poți conversa cu dealerul și ceilalți jucători și, în același timp, ai intimitate, pentru că tu nu ești văzut.

La casino online ai versiuni ale acestor jocuri cu mize accesibile. Jocurile de masă nu mai sunt de mult dedicate doar elitelor. Iar dacă totuși vrei experiențe premium, există versiuni Privé Lounge și VIP.

Cum joci la live casino

Ca să te bucuri de jocuri de casino live ai nevoie de un cont validat pe site-ul unui casino. Alege o platformă licențiată ONJN, respectă pașii de înregistrare și validare și efectuează o depunere în contul tău de jucător. Nu-ți mai rămâne decât să alegi un joc și începe distracția.

Cu secole de existență, jocurile de masă au trecut prin multe schimbări istorice și tehnologice, dar au rămas în preferințele fiecărei generații de jucători.