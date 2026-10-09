(P) Mega Mall aduce a doua ediție ANI-K MANIA, cu invitați internaționali, cosplay și K-pop

Mega Mall găzduiește, în weekendul 10-11 octombrie, cea de-a doua ediție ANI-K MANIA, prima convenție din România dedicată culturii anime și K-pop organizată într-un centru comercial.

Cu acces gratuit, evenimentul aduce împreună comunitățile de cosplay și K-pop pentru două zile de concursuri, întâlniri cu artiști internaționali, dans, muzică și experiențe inspirate din universurile preferate ale fanilor.

Ediția din acest an se construiește în jurul celor două comunități: 10 octombrie va fi dedicată în special cosplay-ului, iar 11 octombrie va pune în prim-plan cultura K-pop. Programul se desfășoară la etajul 2, în zona Cinema City, iar la etajul 1 vizitatorii vor putea descoperi Aleea Artiștilor, unde artiști locali și expozanți își vor prezenta creațiile. De asemenea vom avea diferite cornere pentru poze si pentru desene.

Printre momentele centrale ale ediției se numără întâlnirile cu cei doi invitați internaționali. Thames, artist cosplay cu peste 834.000 de urmăritori pe TikTok, ajunge pentru prima dată în România și va participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri, Meet & Greet-uri și întâlniri cu fanii. Participanții vor avea ocazia să îl întâlnească, să facă fotografii și să descopere mai multe despre universul cosplay-ului profesionist.

În cea de-a doua zi, comunitatea K-pop îl va putea întâlni pe Y (Choi Sungyoon), pentru prima dată în România fost membru al trupei sud-coreene Golden Child. Artistul va susține un workshop de dans dedicat fanilor, într-un program care aduce mai aproape de public experiența scenei K-pop. Golden Child a acumulat peste 186,3 milioane de vizualizări pe YouTube, iar Y beneficiază de o comunitate internațională de fani.

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Pe parcursul weekendului, programul ANI-K MANIA va include Cosplay Contest și K-pop Contest, sesiuni de Anime & K-pop Trivia, Random Play Dance, showcase-uri, jocuri și activități pe scenă, precum și photobooth-uri cu decoruri inspirate din anime și cultura pop coreeană. Experiența este completată de Guest Artist Hangout, organizat într-o sală Cinema City, și de sesiunile în care publicul îi va putea întâlni pe artiștii invitați.

Concursurile de cosplay și dans K-pop vor desemna câte trei câștigători, care vor primi vouchere și produse oferite de partenerii evenimentului: Cinema City, Cărturești, My Geisha, Wendy's, HOUSE, Cropp, 18CTEA, Esushi, PUPA Milano, Aqua Carpatica, LEGO/Brick Depot, SKKIN, ZEISS și World Class.

ANI-K MANIA are loc pe 10 și 11 octombrie, la Mega Mall București, iar accesul publicului este gratuit.

Mai multe informații despre evenimentele Mega Mall pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Instagram și Facebook.