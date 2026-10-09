(P) Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week SS’27: cinci zile în care moda intră în dialog cu arta, cultura și orașul

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine între 13 și 17 octombrie cu ediția SS’27 și un program care extinde experiența Fashion Week dincolo de podium.

După debutul recent în calendarul oficial Milano Fashion Week®, Bucureștiul redevine punctul central al proiectului, reunind designeri români și internaționali din Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Kazakhstan, alături de profesioniști ai industriei, artiști și comunitatea creativă, într-un program desfășurat în mai multe spații ale orașului.

Runway-ul rămâne nucleul ediției, însă sezonul SS’27 aduce o serie de direcții noi: integrarea artei și performance-ului în prezentările de pe Main Stage, inaugurarea Fashion Art Division, prima prezență a unui brand de menswear în calendarul MBBFW, noi formate dedicate wellness-ului și dialogului profesional, precum și o componentă digitală extinsă prin aplicația oficială Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Aplicația reunește programul, invitațiile digitale, informațiile despre evenimente și o hartă care facilitează navigarea între spațiile Fashion Week.

Cea de-a patra ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week începe pe 13 octombrie cu „Design in Dialogue”, o conferință găzduită de Promenada Mall Bucuresti și NEPI Rockcastle, care explorează relația dintre modă și disciplinele creative care o influențează, de la artă și arhitectură la educație, teatru, film, muzică și design. Prin această inițiativă, Promenada Mall Bucuresti își reafirmă angajamentul de a susține scena locală de modă și comunitatea creativă, oferind vizibilitate și un spațiu de dialog designerilor aflați în diferite etape ale parcursului lor profesional, de la voci emergente la nume consacrate ale industriei. Conversațiile le aduc împreună pe Amalia Săftoiu, Mara Popa, Alexandra Șipa, Doina Levintza și Alina Lazariu, fiecare oferind o perspectivă asupra influențelor și colaborărilor care îi modelează practica creativă. Formatul este completat de o selecție curatorială de piese reprezentative pentru universul fiecărui invitat.

Programul continuă la Corinthia Hotel cu Fashion Talks, un format care aduce la aceeași masă profesioniști internaționali ai industriilor creative. Printre speakeri se numără reprezentanți ai Ambasadei Italiei în România și ai Italian Trade Agency (ICE), parteneri instituționali ai Fashion Week, alături de Carlo Capasa (Președinte Camera Nazionale della Moda Italiana), Scott Lipinski (CEO Berlin Fashion Week și Președinte al Consiliului de Administrație al European Fashion Alliance), Massimiliano Giornetti (Director Polimoda) și Catrinel Marlon (model, actriță și regizoare), într-o conversație despre industria modei, impactul acesteia asupra culturii și economiei, precum și contextul internațional în care operează astăzi.

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Brandul Ami Amalia deschide seria evenimentelor acestei ediții la Teatrul Odeon cu „The Hummingbird”, un performance de teatru și modă, scris și regizat de Alexandra Badea, ce marchează debutul programului de runway al MBBFW SS’27.

Prima zi se încheie la TOFF Galleries, în Palatul Știrbei, cu Opening Dinner; o seară care aduce împreună presa internațională, profesioniști din industriei, antreprenori și invitații ediției, într-unul dintre reperele Bucureștiului pentru fashion și design.

Prima zi de runway începe cu Next Generation Catwalk | Fashion Talent Award, un proiect dedicat designerilor emergeți prezentat în colaborare cu universitatea de modă Polimoda. Cei zece finaliști își prezintă colecțiile în fața juriului din care fac parte Sara Maino (Creative Director Fondazione Sozzani și fondatoarea Vogue Talents), Andrei Iovu (Editor-in-Chief Vogue România), Francesca Del Zoppo (Buyer Liberty London), Scott Lipinski (CEO Berlin Fashion Week și Președinte al consiliului de administrație European Fashion Alliance) și Cristina Savulescu (fondatoarea brandului SEEN USERS). Proiectul continuă și în această ediție cu sprijinul partenerilor Banca Transilvania și Fashion Days.

În prima zi, brandurile Rhea Costa, Dualitae, Patrizia Pepe (IT), Alexandra Șipa, Studio 4353 (KZ) și ATU Body Couture / Anghel Studio își prezintă colecțiile Primăvară–Vară 2027 în Sala Tronului a Muzeului Național de Artă al României. Ediția aduce o nouă direcție în construcția show-urilor: pentru prima dată, arta și performance-ul devin parte integrantă din prezentările de pe scena principală, prin concepte în care mișcarea, sunetul, imaginea și scenografia completează colecțiile și creează un dialog cu spațiul. Fiecare prezentare propune astfel o perspectivă distinctă asupra colecției, transformând show-ul într-o experiență în care moda se întâlnește cu arta și performance-ul.

În acest context, ediția va include pe 14 octombrie, la Sala Tronului, și o prezență specială a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, într-un moment care aduce muzica clasică într-un dialog neașteptat cu moda contemporană. Participarea Corului Madrigal amplifică direcția interdisciplinară a sezonului și transformă unul dintre momentele de runway într-o întâlnire între patrimoniul cultural, performance și creația vestimentară.

Tot pe 14 octombrie este inaugurat proiectul Fashion Art Division, prin expoziția „The Body, Elsewhere”, curatoriată de Charles Moore și dedicată artistelor Marta Matioli, Ingrid Farcaș, Mirela Cerbu și Hortensia Mi Kafchin. Expoziția va putea fi vizitată de public în Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României, între 14 și 16 octombrie, în intervalul 10:00–18:00. Proiectul continuă una dintre direcțiile centrale ale ediției: apropierea dintre modă și arta contemporană prin expoziții, instalații și colaborări multidisciplinare.

Programul zilei include și primele experiențe din componenta de wellness. ‘Lasting Health Starts Now – Where Fashion Meets Health’, un eveniment susținut de Novo România și găzduit la Hotel Marmorosch, deschide o conversație despre felul în care corpul se schimbă de-a lungul vieții și despre cum evoluează, odată cu el, relația cu stilul, greutatea și sănătatea. Dialogul aduce împreună perspective din fashion, ginecologie și endocrinologie, într-un format informal, centrat pe înțelegerea propriului corp și pe sănătatea pe termen lung, dar și pe demontarea miturilor, a dezinformării și a presiunilor sociale prin informații medicale corecte și perspective validate. Body in Motion, desfășurat la One Herăstrău Vista, completează programul printr-o experiență dedicată mișcării și reconectării cu propriul corp.

Seara continuă cu două prezentări private: Elite Concept, la Strata Modul, și Nissa, care își va prezenta colecția SS’27 într-un spectacol găzduit de Opera Națională București.

Pe 15 octombrie, programul show-urilor continuă la Muzeul Național de Artă al României cu brandurile Vestiaire d’un Oiseau Libre, Răzvan Ionuț, J’AMEMME, Rafaela Pestrițu, SANTA (UA) și M.Marquise.

Un moment al zilei este dedicat designerilor din Republica Moldova, prezentați cu sprijinul APIUS Moldova si Invest Moldova. Două show-uri colective îi aduc pe podium pe Storojuc, Katea Gri, Valentina Vidrașcu, Pehova și Diosa, continuând astfel misiunea MBBFW de a crea contexte de vizibilitate și schimb pentru designul din regiune.

Ziua include și ‘Exclusive Pilates & Art Experience’ cu Bianca Zainea, în Sala Oglinzilor, precum și ‘After-Hours Reset’, o conversație despre nutriție cu Sorina Fredholm, urmată de o sesiune de yoga cu Georgiana Buta, două formate care propun o schimbare de ritm în interiorul programului intens al Fashion Week.

Seara continuă cu cina IQOS x SEEN, găzduit în showroom-ul SEEN Users, unde va fi prezentată colecția SS’27 a brandului, care include și o colaborare specială cu IQOS. Partener al MBBFW și susținător al designului românesc, IQOS continuă astfel dialogul cu comunitatea creativă locală, prin colaborări care aduc în prim-plan branduri și creatori români.

Ziua se încheie cu cina Glenfiddich, un eveniment devenit deja parte din ritmul MBBFW, care creează un context informal de întâlnire între designeri, buyeri, presa internațională și profesioniști ai industriei.

Ziua de 16 octombrie începe, cu ‘Run the City: Bucharest Edition with adidas Runners Bucharest’, un traseu urban care propune descoperirea orașului prin alergare și comunitate. Programul de wellness continuă cu ‘Discover Longevity’, alături de Laura Coman și Dr. Ioana Drăgan, o conversație dedicată longevității și modului în care alegerile cotidiene pot susține starea de bine pe termen lung, urmată, spre finalul zilei, de Pilates Experience with ABK.

Pe Main Stage, programul îi reunește brandurile Chariot, Murmur, Ksenia Schnaider (UA), Karen Arcanjo (PL), Carmen Secăreanu, TTSWTRS (UA) și Medeea. Chariot este primul brand de menswear inclus în calendarul MBBFW, extinzând în această ediție selecția Main Stage și către moda masculină.

După programul de runway, SANKI | IQOS Boutique Victoriei Session No. 02 mută energia Fashion Week chiar pe Calea Victoriei, într-un format de seară construit în jurul muzicii și comunității MBBFW.

Unul dintre momentele importante ale zilei de 16 octombrie este showroom-ul realizat în colaborare cu Italian Trade Agency și găzduit de TOFF Galleries. Parteneriatul cu Italian Trade Agency consolidează dimensiunea internațională a acestei ediții și susține dialogul dintre scena locală și industria de fashion din Italia, prin promovarea noilor generații de branduri și facilitarea unor conexiuni relevante cu buyerii internaționali. Dedicat brandurilor din line-up-ul acestei ediții, showroom-ul include și o selecție de opt branduri italiene aduse la București de Italian Trade Agency, printre care GROSSI, Benedetta Bruzziches, Gio Gerosa, Pecoranera, Casa Preti, THEMOIRè, Amato Daniele și Moarno. Formatul creează un context direct de întâlnire între branduri și buyerii internaționali invitați la București, printre care reprezentanți ai Galeries Lafayette, YOOX, Harvey Nichols, Vitkac, Etoile Group, Saks Almaty etc.

Seara continuă la The Marmorosch cu cina KULTHO, un eveniment construit în jurul bijuteriei și al expresiei prin mișcare. Colecția KULTHO va fi prezentată într-un cadru special, completat de un performance susținut de balerine, într-o întâlnire între bijuterie, corp și gest scenic. Programul continuă apoi cu after party-ul de la VOLT.

Ultima zi aduce Archive Sale Pop-Up la Cărturești Carusel, între 11:00 și 20:00, unde publicul va putea descoperi și cumpăra piese din colectiile arhiva unor branduri prezente în această ediție, printre care Alexandra Șipa, Rafaela Pestrițu, Dualitae, Black Moon, Monarh, Retro Future, I am Iza, multibrand store Onze și mulți alții.