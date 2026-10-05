Antena Căutare
Home News Social (P) Ploșnițe sau gândaci în apartament? Cum identifici corect problema și ce măsuri trebuie să iei | SmartDDD

(P) Ploșnițe sau gândaci în apartament? Cum identifici corect problema și ce măsuri trebuie să iei | SmartDDD

Ai observat o insectă care dispare rapid când aprinzi lumina? Ai găsit mici puncte negre în dormitor sau te-ai trezit cu urme roșii pe piele și nu știi care este cauza?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 14:28 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 14:28
(P) Ploșnițe sau gândaci în apartament? Cum identifici corect problema și ce măsuri trebuie să iei | SmartDDD | https://smartddd.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ai observat o insectă care dispare rapid când aprinzi lumina? Ai găsit mici puncte negre în dormitor sau te-ai trezit cu urme roșii pe piele și nu știi care este cauza?

Atunci când apar dăunători într-un apartament, identificarea corectă este primul pas crucial. O diagnoză greșită duce la tratamente aplicate aiurea, bani aruncați pe spray-uri ineficiente și, mai grav, la extinderea infestării.

Două dintre cele mai frecvente și supărătoare probleme din mediul urban sunt infestările cu ploșnițe de pat și cele cu gândaci (de bucătărie sau negri de subsol). Deși ambele specii au activitate predominant nocturnă și preferă spațiile strâmte, comportamentul lor, ascunzătorile și semnele pe care le lasă sunt complet diferite.

Semnele care îți arată ce dăunător ai în casă: Ploșnițe vs. Gândaci

Articolul continuă după reclamă

La începutul unei infestări, este foarte posibil să nu vezi insectele propriu-zis, ci doar urmele pe care le lasă. Zona din casă în care apar aceste semne este cel mai important indiciu.

Tablou comparativ rapid de identificare

Semn observat / Zona Ploșnițe de pat (Cimex lectularius) Gândaci (Blattodea)
Zona principală Dormitor (pat, saltea, canapea) Bucătărie, baie, lângă țevi
Cuiburi / Ascunzători Cusături saltea, plinte, tăblia patului Spatele frigiderului, sub chiuvetă, electrocasnice
Urme pe piele (mușcături) Frecvente (apar dimineața, adesea în linie) Nu reprezintă un semn caracteristic
Pete / Puncte închise Pete mici de sânge/dejecții pe lenjerie sau saltea Puncte mici în dulapurile de bucătărie sau pe plinte
Reacție la lumină Rămân ascunse, ies doar la întuneric profund Fug rapid când megi aprinzi lumina noaptea

Cum îți dai seama dacă ai ploșnițe în apartament?

Ploșnițele de pat sunt insecte hematofage (se hrănesc exclusiv cu sânge). Din acest motiv, ele își stabilesc cuibul cât mai aproape de locul în care omul doarme sau se odihnește timp îndelungat.

Zone de verificat în dormitor:

  • Salteaua și cadrul patului: Inspectează atent cusăturile, pliurile materialului, colțurile saltelei și îmbinările din lemn sau metal.
  • Tăblia patului și noptierele: Verifică spatele tăbliei ancorate pe perete, balamalele noptierelor și spațiul de sub sertare.
  • Plintele și prizele: Fisurile din perete, spațiile din spatele plintelor de parchet și carcasa prizelor din apropierea patului.

Indicii caracteristice pentru ploșnițe:

1. Pete mici, închise la culoare pe cearșaf: Sunt urme de digestie (dejecții) sau mici picături de sânge strivite involuntar în timpul somnului.

2. Exuvii și ouă: În ascunzători poți găsi cămăși de năpârlire (piei transparente lăsate de nimfe) sau ouă minuscule, de culoare alb-lăptos.

3. Leziuni pe piele: Mușcăturile de ploșniță apar adesea grupat sau în linie (când s-au ospătat la „dejun, prânz și cină”), cauzând mâncărimi intense. Totuși, reacția alergică diferă de la o persoană la alta.

Cum îți dai seama dacă ai gândaci în apartament?

Spre deosebire de ploșnițe, gândacii caută surse de hrană organică, apă și umiditate. Prin urmare, inspecția trebuie să înceapă întotdeauna din bucătărie și baie.

Zone de verificat:

  • Mobilierul de sub chiuvetă și zona țevilor: Locurile unde există scurgeri mici de apă sau condens.
  • Spatele electrocasnicelor: Compresorul frigiderului, spatele cuptorului cu microunde sau al aragazului (zone calde și întunecoase).
  • Colțurile dulapurilor și colțurile peretelui: Golurile din spatele corpurilor suspendate.

Indicii caracteristice pentru gândaci:

1. Apariția nocturnă la aprinderea luminii: Scenariul clasic în care intri noaptea în bucătărie, aprinzi lumina și vezi o insectă care se retrage în mare viteză sub piese de mobilier.

2. Puncte negre (mizerie de gândaci): Arată ca niște granule fine de piper sau pete mici lăsate pe balamalele dulapurilor de bucătărie sau pe canturile blatului.

3. Ooteci (capsule cu ouă): Mici capsule maronii, alungite, depuse în zone bine ascunse.

De ce apar dăunătorii chiar și în apartamente impecabil de curate?

Una dintre cele mai mari concepții greșite este asocierea prezenței insectelor cu lipsa de igienă.

  • Ploșnițele nu sunt atrase de mizerie, ci de prezența umană (dioxid de carbon și căldură corporală). Ele sunt aduse în casă cel mai adesea prin bagaje din călătorii, haine second-hand, piese de mobilier cumpărate recent sau transferate de la un vecin prin canalele de cablaj.
  • Gândacii pot pătrunde prin infrastructura comună a blocului. Chiar dacă păstrezi o curățenie desăvârșită în bucătărie, gândacii pot migra prin ghenele comune, subsolurile neîntreținute, gurile de aerisire sau golurile neetanșeizate din jurul țevilor de apă și încălzire.

Dinamica urbană: Ce spun specialiștii și datele din teren

Problema dăunătorilor urbani s-a accentuat în ultimii ani în marile orașe din România. Conform analizelor prezentate de presă și confirmate de medici veterinari și experți în biologie urbană, creșterea temperaturilor medii și fenomenul de „insulă de căldură” creat de betonul blocurilor favorizează cicluri de reproducere mult mai rapide la insecte.

De asemenea, neetanșeizarea subsolurilor tehnice din blocurile vechi și întârzierile în aplicarea tratamentelor unitare la nivelul întregii asociații de proprietari fac ca un singur apartament netratat să reinfesteze o scară întreagă în câteva luni.

De ce eșuează spray-urile din comerț și când ai nevoie de intervenție profesională?

Tratarea unei infestări cu insecticide de uz casnic aduce adesea un fals sentiment de siguranță. Substanțele uzuale pulverizate la întâmplare pot determina dăunătorii să își schimbe cuibul și să se împrăștie în alte camere sau la vecini.

În cazul ploșnițelor: este necesară o procedură profesională de dezinsecție ploșnițe (atomizare/nebulizare ULV, insecticide profesionale cu efect remanent și tratamente repetate la intervale precise pentru a distruge generațiile noi eclozate din ouă).

În cazul gândacilor: o intervenție de dezinsectie gandaci folosește geluri profesionale cu atractanți alimentari și efect de cascadă (insecta consumă gelul, se întoarce în cuib și contaminează întreaga colonie).

O firmă specializată, precum SmartDDD, evaluează gradul de infestare, identifică punctele de acces și aplică un plan de dezinsecție personalizat, garantând eliminarea sursei, nu doar a insectelor vizibile pe moment.

O scurtă notă istorică și literară. De la etimologie la memoria orașului

Pentru cei pasionați de istoria vieții cotidiene, prezența acestor mici organisme în spațiul domestic nu este o problemă a modernității, ci un companion (ne)dorit al urbanizării.

Termenul științific Cimex provine din latina clasică (unde desemna ploșnița de câmp și de casă), fiind atestat în scrierile tehnice din secolul al XVI-lea (cca. 1580). În literatura est-europeană, ploșnița a devenit chiar o metaforă a supraviețuirii și a birocrației urbane, de la piesa satirică Ploșnița a lui Vladimir Maiakovski din anii '20, până la paginile din Solenoid ale lui Mircea Cărtărescu, unde recuzita vechilor blocuri bucureștene includea nemuritoarea pompă de „Analcid” și lupta neobosită a părinților cu insectele din tapet.

Astăzi, din fericire, metodele chimice și biologice au evoluat spectaculos, iar lupta cu dăunătorii nu mai depinde de remedii improvizate, ci de tehnologii precise de dezinsecție.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Cum îmi dau seama rapid dacă am ploșnițe sau gândaci?

Locul în care găsești primele semne este definitoriu. Dăunătorii din zona patului și saltelei sunt aproape întotdeauna ploșnițe. Dăunătorii din bucătărie, baie și din spatele electrocasnicelor sunt, de regulă, gândaci.

2. Dacă mă trezesc cu mușcături, înseamnă sigur că am ploșnițe?

Nu neapărat. Reacțiile cutanate pot fi provocate de țânțari, purici, alergii sau iritații. Confirmarea unei infestări cu ploșnițe se face doar prin găsirea urmelor fizice (pete de sânge pe lenjerie, exuvii) sau a insectelor vii în cadrul patului.

3. Pot veni gândacii de la vecini?

Da. În clădirile colective, conducta de aerisire, trecerile țevilor prin planșee și ghenele de gunoi sunt adevărate autostrăzi pentru gândaci. Dacă problema persistă, se recomandă un tratament unitar la nivelul întregii scări de bloc, corelat cu intervenția profesională din propriul apartament.

4. Este dezinsecția sigură pentru pisici și alte animale de companie?

Da, cu condiția respectării instrucțiunilor echipei de dezinsecție. Pe durata aplicării tratamentelor prin pulverizare/nebulizare, animalele trebuie mutate temporar, iar accesul lor este permis după aerisire și uscarea substanțelor. Gelurile pentru gândaci sunt aplicate în locuri înguste, inaccesibile pisicilor.

5. Este suficientă curățenia generală pentru a scăpa de ploșnițe?

Nu. Aspirarea și spălarea hainelor la temperaturi înalte ajută la reducerea numărului de dăunători, dar nu pot elimina ootecile și ploșnițele ascunse adânc în plinte, tăblia patului sau prize. Este necesar un tratament chimic profesional.

6. Ce trebuie să fac dacă suspectez o infestare?

Fotografiază insecta sau urmele găsite (fără să o strivești dacă e posibil), evită să muți obiecte dintr-o cameră în alta și contactează o echipă autorizată de dezinsecție precum SmartDDD pentru o evaluare corectă.

(P) Sfaturi pentru părinții care încep diversificarea alimentației...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el
Observatornews.ro Momentul în care părinții se iau la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare la Timișoara Momentul în care părinții se iau la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare la Timișoara
Antena 3 Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Imobilul rămâne fără etajele superioare Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Imobilul rămâne fără etajele superioare
SpyNews Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6 milioane de euro
Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6 milioane de euro
Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x