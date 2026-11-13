(P) Stresul se simte și în stomac: cum influențează programul aglomerat flora intestinală

Termene care se suprapun, mese luate în fața laptopului, nopți scurte și o cafea în plus ca să reziști până seara.

Toamna, ritmul se accelerează pentru mulți dintre noi, iar intestinul simte și el presiunea.

Stresul se simte și în stomac: cum influențează programul aglomerat flora intestinală

Stresul, alimentația dezechilibrată și tratamentele cu antibiotice, mai frecvente în sezonul rece, pot dezechilibra flora intestinală. Când organismul are nevoie de un plus de sprijin, BioSun Spor de la Sun Wave Pharma poate face parte din rutina ta zilnică.

De ce contează flora intestinală când ești stresat

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Intestinul găzduiește miliarde de microorganisme, cunoscute sub numele de flora intestinală, care participă la digestie și la menținerea unui mediu intestinal echilibrat. Anumiți factori, cum ar fi unele medicamente (în special antibioticele), dieta dezechilibrată, stresul, excesul de alimente necorespunzătoare și schimbarea mediului în timpul călătoriilor, pot perturba acest echilibru. În astfel de perioade, multe persoane aleg un sprijin de interior, adică microorganisme vii care contribuie la aportul de bacterii benefice pentru flora intestinală.

BioSun Spor: ce este și cum te ajută

BioSun Spor este un supliment alimentar adus în România de Sun Wave Pharma, care conține Bacillus clausii, o bacterie Gram-pozitivă, formatoare de spori și non-patogenă. Ea ajunge în intestin și contribuie la aportul de microorganisme vii pentru flora intestinală. Fiecare capsulă conține 2 miliarde UFC (unități formatoare de colonii). Pe scurt, BioSun Spor:

asigură un aport de microorganisme vii, benefice pentru flora intestinală;

rezistă mediului acid din stomac, datorită sporilor de Bacillus clausii;

poate fi utilizat și în timpul tratamentului cu antibiotic.

Ce face diferența: sporii de Bacillus clausii

Ca să își facă treaba, bacteriile benefice trebuie mai întâi să treacă de stomac, un mediu foarte acid. Aici intervine avantajul sporilor: sunt stabili la căldură și capabili să reziste pH-ului scăzut al sucului gastric. Bacillus clausii poate supraviețui mediului acid din stomac și colonizează intestinul chiar și în prezența antibioticelor, așa că nu trebuie să aștepți finalul tratamentului ca să începi să îți susții flora intestinală. Un alt beneficiu practic: produsele cu spori pot fi păstrate la temperatura camerei fără să își piardă proprietățile, deci capsulele te pot însoți și la birou sau la drum.

Cum știi dacă BioSun Spor este potrivit pentru tine

Produsul se adresează celor care trec prin perioade în care flora intestinală e pusă la încercare. Te regăsești probabil într-una dintre situațiile de mai jos dacă:

urmezi sau ai urmat recent un tratament cu antibiotice și vrei să susții echilibrul florei intestinale;

treci printr-o perioadă aglomerată, cu mult stres, care îți influențează rutina și stilul de viață;

alimentația ta este dezechilibrată sau se schimbă frecvent din cauza programului sau a călătoriilor.

Modul de utilizare este simplu: 1–2 capsule pe zi, pe cale orală, înghițite întregi, cu un pahar cu apă. Nu depăși doza recomandată și ține cont că produsul conține ingrediente derivate din soia. BioSun Spor funcționează cel mai bine alături de obiceiuri sănătoase: mese la ore relativ fixe, fibre din legume și cereale integrale, apă suficientă și somn odihnitor.

Unde găsești BioSun Spor

BioSun Spor îl găsești pe pfarma.ro, farmacia online autorizată a rețelei Professional Farmaline, de unde îl poți comanda cu livrare la domiciliu. Pe același site poți verifica și stocul din farmaciile rețelei din Prahova și Dâmbovița, dacă preferi să îl cumperi direct de la farmacie.

Dacă disconfortul digestiv apare des, discută cu farnacistul pentru a primi recomandări personalizate pentru nevoile tale. Dacă ai dureri abdominale puternice, febră, sânge în scaun sau simptome care nu trec, mergi la medic.

Un program aglomerat nu trebuie să vină la pachet cu un stomac nemulțumit. Câteva pauze reale, mese făcute cu atenție și un sprijin constant pentru flora intestinală, cum este BioSun Spor, te ajută să treci mai ușor prin lunile încărcate.

BioSun Spor este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul/ informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.