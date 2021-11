(P) Vrei sa ai un confort termic optim in locuinta? Afla cum!

Prin urmare și costurile cu incalzirea locuintei vor fi mai mari si pentru un timp mai indelungat, afectand bugetul familiilor, stabilit pentru anotimpul rece. De aceea, oamenii ar trebui sa isi ia toate masurile pentru a-si asigura confortul termic optim, acest lucru contribuind si la un consum mai mic in ceea ce priveste costurile cu incalzirea locuintei.

Ce inseamna confort termic?

Confortul termic se refera la starea resimtita de membrii unei familii in mediul propriei locuinte, care ar trebui sa fie o senzatie generala de satisfactie. Aceste este influentat de doi factori importanti: temperatura si umiditatea.

In ceea ce priveste indicele de umiditate, acesta ar trebui sa fie cuprins intre 40 si 80%, in caz contrar aparand disconfortul termic, moment in care organismul are de suferit. Recomandarile privitoare la temperatura ideala care ar trebui sa fie in locuinta pe timpul iernii, specialistii sustin ca aceasta ar trebui sa fie mai mica cu unul sau doua grade decat in timpul verii, adica sa fie cuprinsa intre 20 si 22 de grade.

Totusi, este important ca oamenii sa se simta confortabil in propria locuinta, chiar daca acest lucru presupune o temperatura mai ridicata decat cea recomandata.

Elemente utile in obtinerea confortului termic in locuinta

Pentru a-si incalzi locuinta, oamenii au doua optiuni, una este aceea de a fi conectati la reteaua publica de termoficare, iar cea de-a doua este aceea de a-si instala o centrala termica. Cei care sunt in cautarea unei astfel de solutii, una dintre cele mai bune de pe piata este centrala Arca, ce pot fi gasita cu mai multe tipuri de alimentare, fie cu gaze naturale, motorina, fie cu combustibil solid.

In plus, oamenii pot folosi un dispozitiv foarte util, care poate fi conectat la centrala termica si cu ajutorul caruia poate fi controlata temperatura din locuinta. Este vorba despre un termostat de ambianta.

Pe langa controlul mai eficient al temperaturii, acesta contribuie si la o economisire financiara, deoarece prin mentinerea unei temperaturi constante, centrala nu va mai fi nevoita sa porneasca foarte des, prin urmare nu va mai consuma nici foarte mult combustibil.

De asemenea, o alta metoda care contribuie la obtinerea si mentinerea confortului termic este o buna izolare a locuintei. De aceea, in ultimii ani, foarte multi oameni si chiar asociatii de proprietari au decis sa isi izoleze locuintele, pe exterior, mai ales in cazul celor mai vechi, care nu mai prezentau eficienta din acest punct de vedere.

Un sfat pentru cei care se confrunta cu o umiditate foarte mare in locuinta si care, implicit, se confrunta cu disconfortul termic, este cumpararea unui dezumidificator. Avantajul este ca pe piata exista o gama extrem de variata de astfel de dispozitive, de la cele simple, care absorb umiditatea cu ajutorul unor substante speciale, pana la cele elctrice, care au multiple functii.

