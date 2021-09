(P) WellCode – păreri 100% reale: ”M-au luat de la zero! În 5 luni am învățat cât alții în 4 ani”

Pe baza experienței cursanților, WellCode se angajează să te însoțească pe drumul către o carieră în domeniul IT. Angajamentul este confirmat de multitudinea de păreri despre WellCode pe care foștii și actualii elevi le-au lăsat pe internet.

Pe măsură ce au absolvit programele de mentorat, cursanții au confirmat că WellCode este locul care le are pe toate:

- învățare continuă;

- perseverență;

- disponibilitate/ flexibilitate;

- implicare;

- onestitate;

- disciplină;

- comunicare.

Platforma WellCode este unică în România și diferită de orice există pe piață în prezent, în acest domeniu. Ceea ce trebuie să știi este că WellCode îți pune la dispoziție un program de mentorat, nu un curs, fiind un suport de teorie și practică, precum o carte interactivă. În urma mentoratului, vei învăța nu doar să codezi în orice limbaj, dar vei avea acces și la coaching despre cum să-ți organizezi mai bine viața.

”M-au luat de la zero barat! Am câștigat enorm în ceea ce privește respectul față de mine”

Partea de coaching din mentorat este extrem de apreciată de cursanți, care susțin că îi ajută să rămână motivați și să depășească momentele dificile.

Roxana, în vârstă de 45 ani, tehnician dentar și una dintre cursantele WellCode a povestit experiența personală, în cadrul unei sesiuni WellCode pareri: ”M-au luat de la zero. In 5 luni am reușit să învăț cam ce învață elevii la informatică în 4 ani. Apelați cu încredere la ei! Pe mine m-au convins și voi continua cu ei. În afara de multor cunoștințe în domeniul programării, am câștigat enorm în ceea ce privește respectul față de mine și în încrederea în capacitatea mea de a face absolut orice. Așa sunt ei: nu te lasă să te lași. Ești deprimat, toată lumea încearcă să te motiveze. Ai o problemă de orice natură, se găsește o soluție”.

În cadrul aceleiași sesiuni WellCode recenzii, Roxana mărturisește că cel care a convins-o să acceadă la program a fost chiar fondatorul lui, Petru Trîmbițaș: ”Pe mine m-a convins reputația lui Petru Trîmbițaș, care este șeful lor, el deține WellCode, el este sufletul WellCode-ului și practic reputația lui m-a convins. După care i-am cunoscut și pe ceilalți... Bine, personal nu-i cunosc pe niciunul. Eu sunt din Iași, ei sunt din Cluj, dar ne cunoaștem prin intermediul platformei, prin intermediul suportului constant pe care mi l-au acordat în aceste 5 luni și, realmente, vreau să vă încurajez să vă îndepliniți un vis, dacă visul vostru este să fiți programatori sau pur și simplu vreți să știți mai mult sau vreți să vă țineți creierul activ”.

Sesiunile WellCode păreri sunt o practică în cadrul programului, care este bazat pe comunicare și sprijin total acordat cursantului.

”Scopul meu e să ajung cât mai sus la concursurile de informatică. Când am început, în clasa a IX-a, am început să învăț singur și, deși munceam destul de mult, progresam destul de greu. De când am dat de WellCode, totul era mult mai structurat, mult mai organizat, progresam mult mai rapid și mă descurajam mai puțin. Recomand tuturor! Cei care aveți un scop și nu știți cum să ajungeți acolo, nu vedeți drumul clar, vă recomand să încercați WellCode și, dacă munciți, veți ajunge unde vă propuneți”, spune și Leonard, elev în clasa a XII-a, tot în cadrul unei sesiuni WellCode păreri.

Cum te poți înscrie la programul de mentorat WellCode și cât durează?

Înainte de toate, trebuie să știi că programul se adresează celor interesați de programare, celor care vor să treacă la un nivel superior sau celor care își doresc să-și găsească joburi mai bine plătite. Programul este accesibil, totodată, și elevilor care nu și-au definit drumul în carieră și care vor să facă programare.

Admiterea în cadrul programului de mentorat se va face în urma unei ședințe de consultanță susținute de un membru al echipei WellCode, astfel încât să ai acces la toate informațiile de care ai nevoie pentru intrarea în program. Ședința de consultanță este oferită gratuit de WellCode.

Ce pregătire au ”profesorii” WellCode?

Condusă de Petru Trimbitas, WellCode are o echipă formată din mai mulți membri, cu diverse studii și o experiență variată. Unii au studii superioare, alții tocmai au dat Bacalaureatul. O parte dintre aceștia și-au dovedit performanța și și-au îmbogățit experiența în cadrul unor internship-uri la Google și Facebook. Diversitatea membrilor echipei și pregătirea lor sunt atuurile care stau la baza instruirii cursanților la cel mai înalt nivel. Fiecare coach din echipa WellCode trece printr-un proces riguros de selecție, scopul final fiind ca echipa să livreze performanță cu adevărat.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY