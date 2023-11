(P) Women for a better society – Un viitor plin de oportunități pentru Ana Maria Pătru

Ana Maria Pătru a întors o nouă pagină în carieră și a decis să militeze pentru drepturile femeilor și să le sprijine pe românce.

Este un viitor promițător pentru cariera Ana Maria Pătru, care își dedică acum timpul ONG-ului ,,Women for a Better Society”, locul unde femeile sunt încurajate să aibă o voce, să se implice în activitati politice si culturale, să fie egale în luarea deciziilor și să conștientizeze cât de puternice sunt.

Cum a luat nastere proiectul Anei Maria Patru?

Ana Maria Pătru a decis să ȋși folosească propria experiență drept exemplu pentru alte femei. Astfel, la începutul anului 2023, a dat naștere unui proiect de suflet, bazat pe experiența sa de viață de până acum. Demonstrând că este o femeie puternică și luptătoare, Ana Maria Pătru a rămas demnă și a avut mereu puterea să lupte mai departe și să izbândească, în pofida linșajului mediatic. Drept urmare, experiențele nefaste prin care a trecut i-au deschis noi orizonturi. Ȋn tot acest timp, însă, i-a rămas speranța că acum stă în puterea ei să le ajute pe alte femei să nu treacă prin nedreptăți sau să le ajute să le depășească, prin luptă și dedicare.

De ce a rămas Ana Maria Pătru ȋn România?

Deși Ana Maria Pătru a avut o ofertă impresionantă de a deveni Senior Adviser, de la liderii organizației mondiale A-WEB, cu sediul la Seoul, la care aceasta deținuse un mandat de vicepreședinte, ea nu a părăsit România, ci si-a dedicat timpul pentru a construi un nou fundament al libertății pe meleagurile natale.

,,Women for a Better Society” a fost creat drept locul în care, prin solidaritate, femeile reușesc să dezvolte potențialul extraordinar pe care îl dețin. De la inaugurarea ONG-ului și până acum, Ana Maria Pătru a strâns în jurul ei alte femei puternice, cu experiență de viață și dorința de a ajuta. Iar numărul membrilor crește de la o lună la alta.

Ce declară Ana Maria Patru despre noul ONG?

Ȋntr-o declarație recentă, Ana Maria Pătru a povestit că “În adâncul inimii mele, simt cum mi se revarsă emoțiile, iar dorința mea arzătoare de a ajuta fiecare femeie să-și găsească puterea interioară este mai puternică ca oricând. Vă vorbesc astăzi cu toată sinceritatea, pentru că și eu am cunoscut întunericul și greutatea vieții, dar am ales să învăț din fiecare experiență și să mă transform într-o rază strălucitoare de speranță.”

“Această călătorie către autodepășire și încredere nu a fost ușoară, dar în fiecare pas al drumului, am simțit cum mă transform într-o femeie mai puternică și mai înțeleaptă. Astăzi, stau în fața voastră, cu mâinile deschise și cu inima plină de iubire, pentru a vă îmbrățișa în această comunitate denumită Women for a Better Society (Femei pentru o Lume mai Bună n.r.).”

Ce planuri ȋi rezervă viitorul Anei Maria Pătru?

Ȋn prezent, fondatoarea Asociației Women for a Better Society se pregătește pentru un viitor luminos, iar mesajul transmis femeilor de pretutindeni, dar ȋn special din România, este ca: “Împreună, putem face imposibilul posibil. Alăturați-vă mie în această călătorie a transformării și încrederii. Să ne întâlnim aici, în această oază de iubire și înțelegere, unde fiecare femeie este apreciată și învățată să-și îmbrățișeze puterea.”