Parada militară de 1 Decembrie 2023 se vede LIVE pe a1.ro. Urmărește cele mai importante momente de la defilare

Parada militară de 1 Decembrie 2023 se vede LIVE pe a1.ro. Peste 2.300 de militari români și străini dar și sute de mijloace tehnice sunt așteptate să defileze în București.

Ca în fiecare an, o adevărată desfășurare de forțe va avea loc pe 1 Decembrie - Ziua Națională a României. Peste 2.300 de militari români și străini, precum şi aproximativ 130 de mijloace tehnice sunt așteptate să defileze în București, pentru a sărbători înființarea statului român.

Parada organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României se desfășoară tot Piaţa Arcul de Triumf din Capitală și poate fi urmărită LIVE pe a1.ro/live.

Parada militară de 1 Decembrie 2023 se vede LIVE pe a1.ro. Care este programul complet al defilării

Chiar dacă parada de 1 Decembrie 2023 începe, la Bucureşti, la ora 11.00, specialiştii recomandă doritorilor să ajungă din timp la eveniment, pentru a obţine cele mai bune locuri. În plus, începând cu ora 12.00, în Piaţa Arcul de Triumf este organizată şi o expoziţie de tehnică militară, transmite observatornews.ro.

În legătură cu parada de 1 Decembrie 2023 mai sunt organizate şi alte evenimente după cum urmează:

- Între orele 07.00 şi 11.00, în Parcul Carol I are loc o ceremonie militară şi religioasă cu depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut

- Între orele 19.00 şi 22.00 este organizată retragerea cu torţe pe traseul: Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu - Spl. Independenţei - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Şos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timişoara - sediul Brigăzii 30 Gardă.

Sonia Simionov și Cristi Popovici trec în prima linie a evenimentelor de la Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României

La 30 de ani, Antena 1 nu face doar o aniversare, ci o săptămână – eveniment! Şapte zile cu cele mai iubite show-uri, în care, încă de la primele ore ale dimineţii şi până târziu în noapte, telespectatorii se vor putea delecta cu ediţii de sărbătoare ale emisiunilor lor preferate. La 30 de ani, Antena creează ce urmează!

Parada militară de 1 Decembrie va fi transmisă și într-o ediție specială Observator, prezentată de Sonia Simionov și Cristi Popovici, jurnaliști cu sute de ore de transmisiuni de pe front în portofoliu, care vor trece în prima linie a evenimentelor de la Arcul de Triumf.

„Sunt 13 ani de când mă aflu în fața oamenilor la Parada Militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Uneori, nici nu-mi vine să cred că a trecut atâta timp. Aproape că știu desfășurătorul pe de rost, cel puțin tehnica și structurile care participă în fiecare an. Dar, de fiecare dată, mă pregătesc la fel. Cu emoție, dedicare și respect. Nu vreau să greșesc nimic. E un moment în care ne arătăm și forța, nu doar defilăm. Parada Militară e altfel față de orice alt eveniment. Iar eu trăiesc pentru lucrurile <<altfel>>. Am trecut prin ani cu temperaturi de -10 grade, lapoviță, ninsoare, ploaie, ger... întotdeauna am stat cu spatele drept în timpul Paradei. De la primul acord al Fanfarei, până la ultimul militar care a trecut pe sub Arcul de Triumf. Anul acesta suntem și noi, cei de la Observator, o armată de oameni implicați în transmisiunea în direct și promitem o Ediție Specială de excepție.” - Sonia Simionov, jurnalist Observator

„Îi invit pe cei care vor urmări parada din fața televizorului să aleagă Antena 1. De ce? Pentru că vom avea o transmisiune de ținut minte. Sonia și cu mine transmitem evenimentul de mai bine de o decadă, ca prezentatori sau din mijlocul lor, așa că nu mai există niciun secret pentru noi. Militarii din paradă ne sunt ca niște prieteni, atât de bine ne cunoaștem cu ei. Știm că românii vor să afle informații despre armată, să vadă cele mai bune imagini, să zâmbească și să spună la final că a fost un show de neuitat. Ne-am propus ca, în acest an, să fim altfel, să povestim publicului și ce se întâmplă atunci când camerele nu înregistrează, dar și ce secrete au toți cei care participă la cea mai mare defilare a anului. Vom ieși din tiparele cu care telespectatorii au fost obișnuiți în ultimii ani, vom râde împreună și ne vom bucura de o zi națională așa cum trebuie.” - Cristi Popovici, jurnalist Observator