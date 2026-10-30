Antena Căutare
Home News Social Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele cinci bile

Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele cinci bile

Loteria Română a explicat incidentul tehnic de la extragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat și ce decizie a luat Comisia de tragere?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:59 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:01
Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele cinci bile | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După incidentul de ieri, din timpul extragerilor Loto, Loteria Română a luat o poziție oficială și a comunicat ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul problemelor tehnice înregistrate. Joi, 29 octombrie 2026, au avut loc noi extrageri Loto.

Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026

După extragerea numerelor la Joker, prezentatorul a anunțat oprirea procedurii din cauza unor probleme tehnice. Comunicatul oficial al Loteriei Române prezintă în detaliu ce decizie a luat Comisia de tragere și cum s-a desfășurat ulterior extragerea.

„Loteria Română informează jucătorii că, în cadrul tragerii Joker 5/45 din data de 29 octombrie 2026, a avut loc un incident tehnic la echipamentul de extragere, care a împiedicat pătrunderea tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare.

Articolul continuă după reclamă

În timpul tragerii, s-a constatat că una dintre bile nu ajunsese în urna de amestecare, motiv pentru care Comisia de tragere a dispus oprirea și reluarea extragerii.

Ulterior, în urma verificărilor, s-a constatat că alte patru bile nu se aflau în urna de amestecare. În aceste condiții, Comisia de tragere a decis anularea extragerii și reluarea integrală a acesteia, în conformitate cu procedurile interne aplicabile.

Noua extragere s-a desfășurat după verificarea și confirmarea prezenței tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare, cu respectarea condițiilor necesare asigurării egalității de șanse pentru toate numerele participante.

Rezultatele oficiale și valabile sunt cele obținute în urma extragerii finale, validate de Comisia de tragere.

Loteria Română reafirmă angajamentul său pentru desfășurarea tragerilor în condiții de corectitudine, transparență și respectare a procedurilor aplicabile.

Secretariat General Comunicare și Registratură”

Rezultate LOTO – joi, 29 octombrie 2026

La extragerile Loto de joi, 29 octombrie 2026, au fost puse în joc premii importante. La Loto 6/49, reportul a ajuns la 1,32 milioane de lei, în timp ce la Noroc, suma aflată în joc a fost de 1,59 milioane de lei.

Rezultate Loto la Joker, azi, 29 octombrie 2026: 42, 21, 43, 18, 37, +1

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 29 octombrie 2026: 8, 9, 2, 8, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 29 octombrie 2026: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 6, 3, 8, 1, 6, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 7, 7, 7, 6, 6, 1, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 29 octombrie 2026: 42, 45, 34, 30, 40, 7

Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani
Observatornews.ro Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Antena 3 O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește
SpyNews Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Incident la extragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026! Ce s-a întâmplat înainte de anunțarea numerelor câștigătoare
Incident la extragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026! Ce s-a întâmplat înainte de anunțarea numerelor...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc
Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: 1,32 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,59 milioane de lei la Noroc în joc
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x