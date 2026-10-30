Loteria Română a explicat incidentul tehnic de la extragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat și ce decizie a luat Comisia de tragere?

Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cele cinci bile | Shutterstock

După incidentul de ieri, din timpul extragerilor Loto, Loteria Română a luat o poziție oficială și a comunicat ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul problemelor tehnice înregistrate. Joi, 29 octombrie 2026, au avut loc noi extrageri Loto.

Poziția Loteriei Române, după incidentul de la tragerea Joker din 29 octombrie 2026

După extragerea numerelor la Joker, prezentatorul a anunțat oprirea procedurii din cauza unor probleme tehnice. Comunicatul oficial al Loteriei Române prezintă în detaliu ce decizie a luat Comisia de tragere și cum s-a desfășurat ulterior extragerea.

„Loteria Română informează jucătorii că, în cadrul tragerii Joker 5/45 din data de 29 octombrie 2026, a avut loc un incident tehnic la echipamentul de extragere, care a împiedicat pătrunderea tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare.

Articolul continuă după reclamă

În timpul tragerii, s-a constatat că una dintre bile nu ajunsese în urna de amestecare, motiv pentru care Comisia de tragere a dispus oprirea și reluarea extragerii.

Ulterior, în urma verificărilor, s-a constatat că alte patru bile nu se aflau în urna de amestecare. În aceste condiții, Comisia de tragere a decis anularea extragerii și reluarea integrală a acesteia, în conformitate cu procedurile interne aplicabile.

Noua extragere s-a desfășurat după verificarea și confirmarea prezenței tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare, cu respectarea condițiilor necesare asigurării egalității de șanse pentru toate numerele participante.

Rezultatele oficiale și valabile sunt cele obținute în urma extragerii finale, validate de Comisia de tragere.

Loteria Română reafirmă angajamentul său pentru desfășurarea tragerilor în condiții de corectitudine, transparență și respectare a procedurilor aplicabile.

Secretariat General Comunicare și Registratură”

Rezultate LOTO – joi, 29 octombrie 2026

La extragerile Loto de joi, 29 octombrie 2026, au fost puse în joc premii importante. La Loto 6/49, reportul a ajuns la 1,32 milioane de lei, în timp ce la Noroc, suma aflată în joc a fost de 1,59 milioane de lei.

Rezultate Loto la Joker, azi, 29 octombrie 2026: 42, 21, 43, 18, 37, +1

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 29 octombrie 2026: 8, 9, 2, 8, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 29 octombrie 2026: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 6, 3, 8, 1, 6, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 7, 7, 7, 6, 6, 1, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 29 octombrie 2026: 42, 45, 34, 30, 40, 7