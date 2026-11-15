(P) Premianții cu note mici: unele povești încep chiar înainte de prima zi

De Ziua Mondială a Prematurității, Pampers celebrează bebelușii născuți prea devreme și, pentru al nouălea an, donează scutece maternităților din România

București, noiembrie 2026. Există momente pe care le așteptăm cu mult înainte să le trăim. Prima întâlnire. Prima atingere. Prima îmbrățișare. Ne imaginăm cum va fi când vom ține în brațe, în sfârșit, bebelușul pe care l-am așteptat cu atâta dragoste.

Dar uneori viața are alte planuri. Mii de bebeluși din România, aproape unul din zece, se grăbesc să vină pe lume. Ne întâlnim cu ei cu săptămâni mai devreme decât credeam. Înainte să fim pregătiți. Înainte să ne imaginăm că cineva atât de mic ne poate învăța atât de multe.

Pentru ei, școala vieții începe din prima clipă, cu note mici la naștere. Pot cântări doar 800 de grame și încap într-o palmă. Învață să doarmă într-un incubator, în locul pătuțului de acasă. Învață să se obișnuiască cu lumini și aparate, în locul brațelor părinților. Învață să respire singuri, să lupte pentru fiecare gram, să crească puțin câte puțin, zi de zi.

Prima respirație poate veni cu puțin ajutor, dar cu o putere uimitoare. Prima atingere, cu mâini care tremură și inimi pline de iubire. Iar pentru prima îmbrățișare, uneori mai trebuie să așteptăm puțin. Doar puțin.

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Părinții învață să găsească speranță în cele mai mici schimbări. Fiecare gram câștigat. Fiecare respirație mai liniștită. Fiecare noapte care trece. Și, deși au luat note mici la naștere, în ochii noștri micii premianți au 10 pentru curaj. 10 pentru voință. 10 pentru putere. 10 pe linie, pentru fiecare zi câștigată.

Și primul scutec face parte din poveste

La Pampers® credem că fiecare bebeluș merită cel mai blând început, oricând ar veni pe lume. Pentru un prematur, chiar și schimbatul scutecului cere o grijă deosebită. Dar acest gest simplu capătă un sens nou: o ocazie de a fi mai aproape, de a oferi tandrețe, de a spune „te iubesc” fără cuvinte.

De aceea am creat Pampers® Preemie Protection, de trei ori mai mic decât un scutec obișnuit pentru nou-născuți. A fost dezvoltat împreună cu asistentele din secțiile de terapie intensivă neonatală, pentru a le oferi prematurilor confortul de care au nevoie ca să crească sănătos în primele lor zile, cele mai importante. Din 2018, maternitățile din România primesc constant de la Pampers, marcă a companiei Procter & Gamble, aceste scutece, pentru ca fiecare copil venit pe lume mai devreme să aibă un început cât mai bun, cu grijă inclusiv pentru pielea lui fragilă.

Un loc în care părinții să fie ascultați

„Pentru părinții unui copil născut prematur, fiecare zi petrecută în maternitate e plină de întrebări, emoții și speranță. De multe ori, cele mai importante discuții cu medicii au loc pe un hol aglomerat, în grabă, între două proceduri, tocmai când ar avea cea mai mare nevoie de liniște. De aceea, anul acesta mergem mai departe de donația de scutece. Împreună cu Asociația ARNIS România, amenajăm două spații speciale, în care părinții micilor premianți cu note mici pot sta de vorbă cu medicii copiilor lor în liniște și în siguranță. Pentru că alături de fiecare mic luptător se află un părinte care luptă la fel de mult”, spune Răzvan Resmeriță, Reputation & Advocacy Director, Procter & Gamble.

”Un copil născut prematur are nevoie de căldura, umiditatea și protecția incubatorului pentru a supraviețui și a crește. La rândul lor, părinții au nevoie de un spațiu în care să învețe, să capete încredere și să se adapteze unui rol pe care l-au primit mult mai devreme decât se așteptau.

Împreună cu Pampers, vom crea Centre de Educație și Suport pentru Familie, în două maternități din România.

Prin arhitectură și design, transformăm spații din spital în locuri calde, primitoare, în care se pot dezvolta emoții pozitive. Aici, medicii, psihologii și voluntarii ARNIS oferă părinților educație și sprijin, discută despre riscurile prematurității, strategiile de tratament, provocările de după externare și organizează ateliere de terapie prin artă.

Mulțumim Pampers pentru că a înțeles nevoile părinților și ne ajută să transformăm această viziune în realitate, marcând prin acest proiect Ziua Mondială a Prematurității 15 noiembrie 2026.” - Corina Croitoru, membru fondator și președinte ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați.

Pentru că, uneori, cele mai speciale povești încep mai devreme decât ne-am așteptat. Și fiecare dintre ele merită să fie celebrată.

Despre Pampers®

De mai bine de 50 de ani, Pampers®, unul dintre brandurile emblematice Procter & Gamble, este alături de bebelușii din Europa în dezvoltarea lor fericită și sănătoasă. Pampers dezvoltă fiecare produs din gama de scutece, scutece-chiloțel și șervețele umede pe baza unor cercetări științifice riguroase și a testelor dermatologice. Produsele Pampers protejează pielea delicată a bebelușului și oferă confort și protecție superioară împotriva scurgerilor, pentru o îngrijire sigură și inovatoare. Pentru că fiecare bebeluș merită ce avem mai bun. Mai multe informații pe www.pampers.ro

Despre Asociația ARNIS

Născută în 2013 din experiența părinților cu prematuri, Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați – ARNIS reunește familii, profesioniști din sănătate și susținători pentru a îmbunătăți îngrijirea bebelușilor născuți înainte de termen sau cu afecțiuni. În 13 ani, ARNIS a oferit peste 700 de burse de formare profesională, în valoare de peste 2 milioane de lei, a susținut implementarea îngrijirii centrate pe familie în 19 maternități, cu intervenții în alte 24, și a ajutat peste 5.000 de familii să își țină copiii la piept prin implementarea metodei de îngrijire tip cangur (KMC). Astăzi, peste 3.000 de nou-născuți beneficiază anual de practicile de îngrijire neuroprotectivă promovate de ARNIS. Organizația sprijină familiile și după externare, prin intervenție timpurie și recuperare medicală, și promovează drepturile copiilor vulnerabili la îngrijire și dezvoltare.

ARNIS – pentru ca fiecare copil născut prematur sau cu afecțiuni medicale să simtă căldura, siguranța și apropierea de „acasă”, încă din primele zile de viață. Aflați mai multe și susțineți cauza pe arnis.ong