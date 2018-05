BREAKING NEWS. Principele Nicolae, implicat într-un accident rutier? „Principele a fugit de la locul accidentului!”

În urmă cu puține minute, un utilizator de Facebook a postat pe contul său informații despre un presupus accident rutier în care ar fi fost implicat Principele Nicolae. Potrivit informațiilor furnizate de proprietarul mașinii care ar fi fost lovită de autoturismul membrului Casei Regale a României, Nicolae ar fi părăsit locul accidentului, informație neconfirmată până acum.

Iată ce spune bucureșteanul despre incidentul petrecut în urmă cu puțin timp în Capitală:

„[Va rog share - caut martorii unui accident] Acum jumatate de ora am avut parte de un tratament “regal”. Pe DN1, aproape de Liceul Francez, sensul catre oras, am fost lovit de aceasta masina. Lovitura minora, ca traficul era blocat, dar suficient cat sa nu mai pot deschide portbagajul. Nu am remarcat initial indoitura capotei asa sus, cautam lovitura mai jos, pe placuta de inmatriculare. Dar mi s-a sesizat de catre pasagerii masinii de pe banda alaturata, o masina rosie. Soferul BMW-ului din imagine, care ulterior s-a recomandat Nicolae de Roumanie, a spus ca el nu a cauzat aceasta paguba, ca eu aveam demult acea lovitura, ca a remarcat-o inainte sa ma loveasca, si a plecat. Acum voi face reclamatie la Politia Daune usoare, il vor cauta pe Principe, asa e procedura. Dar as avea nevoie sa ii gasesc pe martorii din masina rosie, de langa mine. Va rog, share !!!”