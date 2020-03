Proiect de două milioane de euro la Târgu Jiu, amânat de coronavirus

O parte din lucrarea estimată la 27 de milioane de euro ar trebui să înceapă în această lună.

Firma care se va ocupa de ele este din Italia şi, cu toate că au câştiga lucrarea, italienii nu se grăbesc să vină în ţara noastră. Au un motiv serios: epidemia de coronavirus din peninsulă.

Marcel Romanescu, primarul orașului Targu Jiu: Ei au amanat pe o mica peripoada de timp sosirea in tara noastra din cauza la ce se intampla in tara lor si in tara noastra. Cred ca e o decizie inteleapta pentru ca era un mare risc ca odata ajunsi pe aeroport sa fie nevoiti sa intre in carantina.