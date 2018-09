Rabla electrocasnice 2018. Tot ce trebuie să știi. Cum și când se accesează programul

Rabla electrocasnice 2018. Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finanţare a a Programului național de înlocuire a aparatelor uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Astfel, peste 50.000 de români se vor putea înscrie, în curând, în programul de finanțare Rabla pentru electrocasnice, în care se acordă vouchere de valori diferite pentru electrocasnice mari precum frigidere, mașini de spălat sau aparate de aer condiționat.

Rabla pentru electrocasnice 2018. Ce este și ce valoare au voucherele

Programul Rabla pentru electrocasnice le va da posibilitatea românilor, în curând, să scape de aparatele vechi din casă, care consumă foarte mult și să obțină în schimbul lor sume de bani sub forma unor vouchere în bani pe care să le folosească apoi la cumpărarea unor electrocasnice noi, mai performante din punct de vedere energetic (clasele A++ și A+++): mașini de spălat rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice, aparate de aer condiționat.

Cine poate accesa programul Rabla pentru electrocasnice

Orice român care are domiciliul în România, nu are datorii la stat, are cel puțin 18 ani și un buletin sau o carte de identitate se va putea înscrie. Estimativ, peste 50.000 de români vor putea beneficia de acest program de finanțare, potrivit reprezentanților ministerului.

Rabla pentru electrocasnice 2018. Valoarea voucherelor

200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;

300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;

300 lei pentru aparate de aer condiționat cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++);

300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A++;

400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A+++.

"Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui EEE (echipament electronic și electrocasnic - n.red.) eligibil, în schimbul predării unui DEEE (echipament electronic și electrocasnic care constituie deșeu - n.red.) echivalent. Schimbul se face în sistem 1:1. Persoana fizică poate achiziţiona mai multe EEE-uri în schimbul predării unui număr echivalent de DEEE, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie", se precizează în proiectul de ordin.

De exemplu, pentru o mașină de spălat veche se va putea da un voucher tot pentru o mașină de spălat, dintr-una dintre categoriile de mai sus (A++ sau A+++). Startul programului îl va da Ministerul Mediului, în perioada următoare.

Când se accesează programul

Proiectul se află în consultare publică timp de 10 zile, perioadă în care persoanele fizice și juridice interesate pot transmite opinii, sugestii, comentarii sau propuneri de modificări.

Programul ”Rabla pentru electrocasnice” va începe după finalizarea perioadei de consultare publică. Acesta trebuie aprobat de ministrul mediului și publicat în Monitorul Oficial, iar înscrierile în program se vor putea face numai după ce este anunțat oficial startul de către autorități.

Cetățenii pot achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării unui număr echivalent de echipamente uzate vechi, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.

Comercianții care doresc să participe în Program și care îndeplinesc criteriile incluse în ghid se pot înscrie prin depunerea dosarului de validare electronică, după publicarea Ordinului de ministru și demararea sesiunii de înscriere în vederea validării comercianților.