Răscoala din Ditrău, efecte în toată ţara! Ofertele de muncă pentru cei doi brutari srilankezi! Au spus de ce au ajuns să lucreze aici! „Am o familie bună” - VIDEO

„Ei vor lucra în continuare pe aceleaşi posturi pe care au fost angajaţi. Şi în niciun caz nu suntem dispuşi să renunţăm la ei. Nu ne lăsăm influenţaţi de ură”, a spus Pal Estera, reprezentantul brutăriei.

În faţa furiei, Piumal şi Miahinda nu şi-au pierdut zâmbetul. Se scuză şi spun că au venit aici pentru o oferi o viaţă mai bună familiilor lor.

„Sunt însurat, am un copil care este la şcoală acum. Da (le trimit toți banii, n.r.). Am nevoie de mai mulţi bani. El este deja la liceu”, și „Eu am o soră şi un frate. Sora este asistentă medicală, iar fratele este preot. Am o familie bună”, au spus străinii.

După zile întregi de tăcere, ministrul Muncii a reacţionat astăzi. Aşteaptă însă concluziile Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării şi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă.