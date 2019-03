Un regizor renumit a murit la 36 de ani! Anunțul sfâșietor făcut pe Facebook: ”Ne-a lăsat operele lui și un gol imens!”

Un regizor celebru, cunoscut pentru realizarea unor spoturi video de promovare a Republicii Moldova, s-a stins din viață, la vârsta de 36 ani.

Este vorba despre Viorel Mardare, originar din Chișinău, iar anunțul privind trecerea sa în neființă a fost făcut de apropiații săi, prin intermediul unei postări pe Facebook.

”Viorel a plecat la ceruri. Vă mulţumim că i-aţi fost alături în toată această perioadă în care a luptat cu cancerul. Vă mulţumim pentru suport, donaţii şi gânduri bune. Să-i păstrăm amintirea vie. Dumnezeu l-a luat la el…ne-a lăsat operele lui şi un gol imens pe care îl simte o ţară întreagă. Să îl pomenim cu un gând bun. Zbor lin, Viorel”, arată mesajul publicat pe reţeaua de socializare.

Viorel Mardare s-a născut pe 7 octombrie 1981, a absolvit Facultatea de Jurnalism şi a devenit cunoscut după ce a realizat numeroase spoturi publicitare şi sociale de promovare a Republicii Moldova.

”Ieşite din uz au fost valorile de care mă ţineau părinţii. Altfel, eram azi deputat sau businessman”, declara în 2013 Viorel Mardare într-un material pentru revista VIP Magazin.

În 2016, filmuleţul „Go on. Fruits from Moldova”, în care "The Show Must Go On" melodia lui Freddy Mercury este interpretată de moldoveni, a devenit viral.