Report extrageri loto din 25 ianuarie 2024. Sumele puse în joc duminică la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Duminică, 28 ianuarie 2024, au loc noi trageri loto. Descoperă sumele puse în joc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc de către Loteria Română. Reportul aduce sume importante de bani.

Loteria Română anunță un report important pentru tragerile Loto de duminică, 28 ianuarie 2024. Pentru categoriile de joc principale, Loteria Română a anunțat reportul după ce joi, 15 ianuarie 2024, a acordat peste 17.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,21 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos care este reportul la extragerilor loto ce se vor ține duminică, 28 ianuarie 2024. Rezultatele la aceste trageri vor fi disponibile pe a1.ro imediat după ora 18:45. Succes!

Report extrageri loto din 28 ianuarie 2024. Sumele puse în joc duminică la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Loteria Română anunță un report la Joker la categoria I de peste 4,82 milioane de euro și un report cumulat la Noroc de peste 1,61 milioane de euro.

Duminică, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 17.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,21 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 27,36 milioane de lei (peste 5,49 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,04 milioane de lei (peste 1,61 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,02 milioane de lei (peste 4,82 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 447.300 de lei (peste 89.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.500 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 37.800 de lei.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 168.200 de lei (peste 33.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 36.200 de lei.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 72.732,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Panciu, judetul Vrancea.

Rezultatele loto duminică 25 ianuarie 2024: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi 25 ianuarie 2024 în rândurile următoare:

Rezultate Loto la 5/45 Joker, joi 25 ianuarie 2024: 22, 33, 26, 12, 15 + 15

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi 25 ianuarie 2024: 4 1 7 8 0 9

Rezultate la Loto 5 din 40, joi 25 ianuarie 2024: 16, 33, 23, 26, 1, 12

Rezultate Loto la Super Noroc, joi 25 ianuarie 2024: 9 4 4 5 4 7

Rezultate Loto la Noroc, joi 25 ianuarie 2024: 2 8 3 5 2 0 2

Rezultate la Loto 6 din 49, joi 25 ianuarie 2024: 24, 34, 36, 6, 39, 41

Câștiguri Loto. La ultimele extrageri, s-a câștigat premiul la Noroc la categoria III

