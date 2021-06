Rezultate Loto 10 iunie 2021. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română face două extrageri loto, respectiv joi și duminică, la ora 18:15. Iată care sunt numerele câștigătoare de joi, 10 iunie 2021, la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc Plus, Super Noroc și Noroc.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla rezultatele la loto din această zi.

Rezultatele loto 10 iunie 2021 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc Plus, Super Noroc și Noroc sunt următoarele:

Joker: 24 26 40 29 1 +14

Noroc Plus: 7 2 4 8 2 6

Loto 5/40: 6 34 39 8 33 21

Super Noroc: 0 5 7 6 7 2

Noroc: 3 2 4 9 7 1 9

Loto 6/49: 15 20 13 49 35 46

Care este reportul Loto din 6 iunie 2021 la 6 din 49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 10 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 6 iunie, Loteria Romana a acordat peste 25.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,88 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 878.000 de lei (peste 178.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,65 milioane lei (peste 335.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,6 milioane lei (peste 5,81 milioane de euro). La tragerea Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report de peste 31.300 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 115.000 de lei (peste 23.400 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 6 iunie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 381.600,70 lei. Biletul norocos a fost jucat jucat la o agentie din Bucuresti, sectorul 5, pe bilet s-au jucat in total 10 variante la Joker si 1 varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a IV-a si doua castiguri de categoria a VI-a, in total 383.682,85 lei.