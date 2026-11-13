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Rezultate Loto, 13 noiembrie 2026. Report la Super Noroc de 540.944 de lei. La Joker este un report de 330.545 de lei

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de jpi, 12 noiembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 15 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:56 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:57
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 15 noiembrie 2026 | Shutterstock/ AI
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Duminică, 15 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 14.000 de câștiguri.

Este un report la Joker de aproximativ 1.758.297 de lei, iar la Super Noroc reportul este de aproximativ 540.944 de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de joi, 12 noiembrie octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie 2026 s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).

De asemenea, tot la 6/49, s-a mai castigat un premiu la categoria a doua, in valoare de 241.406,56 de lei, biletul a fost jucat Bucuresti.

  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 12 noiembrie 2026: 4, 33, 20, 41, 39, 3

La extragerea Noroc, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 33.950,88 de lei.

  • Rezultate Loto la Noroc din 12 noiembrie 2026: 8 7 6 7 5 5

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 12 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 12 noiembrie 2026: 32, 40, 28, 18, 27 +15

Rezultate Loto la Noroc Plus din 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Rezultate la Loto 5 din 40 din 12 noiembrie 2026: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Rezultate Loto la Super Noroc din 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Report la Joker, la categoria I, de 330.545 de lei. La prima categorie de la Super Noroc, reportul este de 540.944 de lei

Duminică, 15 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 noiembrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 14.000 de câștiguri.

La Loto 6/49, la categoria a III-a, se înregistrează 94 de câștiguri în valoare de 444,54 de lei fiecare.

La tragerea Super Noroc, la categoria II, se înregistrează un câștig în valoare de 6.201,44 de lei.

La cea de-a teria categorie de la Joker există un câștig în valoare de 41.148,80 de lei.

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