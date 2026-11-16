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Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 15 noiembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 19 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:30 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:36
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 15 noiembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 19 noiembrie 2026 | Shutterstock/ AI
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Joi, 19 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 29.634 de câștiguri.

Este un report la Joker de peste 2 milioane de lei, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de 1,22 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de duminică, 15 noiembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat 26 premii în valoare de 8.454,56 de lei fiecare.

  • Rezultate la Loto 6 din 49, 15 noiembrie 2026: 37, 25, 9, 3, 33, 7

La tragerea Loto 5/40, la categoria a III-a s-au înregistrat 114 premii în valoare de 600,10 de lei fiecare.

  • Rezultate la Loto 5 din 40, 15 noiembrie 2026: 13, 2, 40, 16, 10, 18

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 15 noiembrie 2026:

  • Rezultate Loto la 5/45 Joker, 15 noiembrie 2026: 44, 42, 31, 2, 6 + 9
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, 15 noiembrie 2026: 3 2 9 1 4 8
  • Rezultate Loto la Super Noroc, 15 noiembrie 2026: 9 0 4 2 3 9
  • Rezultate Loto la Noroc, 15 noiembrie 2026: 0 6 3 0 0 5 5

Report la Joker la categoria I de peste 2 milioane de lei. Report cumulat la Noroc de peste 1,22 milioane de lei

Joi, 19 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 15 noiembrie, Loteria Romana a acordat 29.634 de castiguri in valoare totala de 2.066.519 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 110.100 lei (peste 20.500 euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).

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