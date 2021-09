Rezultate Loto 19 septembrie 2021. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română realizează două extrageri loto, respectiv în zilele de joi și duminică. Pentru extragerea de duminică, 19 septembrie 2021, au fost puse la bataie premii pe măsură și câștiguri mari.

Rezultatele loto 19 septembrie 2021 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Pentru extragerile din 19 septembrie 2021, Loteria Română a pus la bătaie premii substanțiale. Consultă în rândurile următoare numerele câștigătoare de săptămâna aceasta, duminică.

Acestea sunt rezultatele la loto de duminică, 19 septembrie 2021:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Care a fost premiul cel mare câștigat la Loto, joi, 16 septembrie 2021

La tragerea Noroc Plus de joi, 16 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 720.419,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ramnicu Valcea si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Citește și: Un bărbat a jucat la loto aceleași numere timp de 30 de ani, iar norocul i-a surâs, în sfârșit. E milionar. Ce va face cu banii

Care e reportul Loto pentru 19 septembrie 2021 la 6 din 49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 19 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 septembrie, Loteria Română a oferit peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 4,26 milioane lei (peste 860.700 de euro), iar la Noroc reportul care este astăzi în joc e în valoare de aproximativ 2,3 milioane lei (peste 464.700 de euro).

La categoria I Joker, este în joc un report în valoare de peste 30 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul înregistrat e în valoare de aproximativ 169.500 de lei (peste 34.200 de euro).

Citește și: Rezultate Loto 16 septembrie 2021. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminică, 19 septembrie, la Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.500 de euro), în timp ce la categoria a II-a reportul e în valoare de peste 16.800 de lei.

La Super Noroc reportul care este în joc la categoria I e în valoare de aproximativ 208.700 de lei (peste 42.100 de euro).

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi