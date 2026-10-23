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Rezultate Loto, 22 octombrie 2026. Report cumulat la Noroc de 1, 51 milioane de lei. Suplimentar 500.000 de lei la Loto 6/49

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 22 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 25 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:26 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:27
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 22 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 25 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI
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Duminică, 25 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 23.100 de câștiguri în valoare de 19,78 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de joi, 22 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Reamintim ca la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/40 in valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro si a fost completat cu 3 variante simple, pretul biletului fiind de 24,50 lei. Este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

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  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 22 octombrie 2026: 5, 17, 29, 7, 8, 4

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a I în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joc-loto.loto.ro.

  • Rezultate la Loto 5 din 40 din 22 octombrie 2026: 9, 33, 22, 40, 13, 14

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 22 octombrie 2026:

  • Rezultate Loto la Joker din 22 octombrie 2026: 6, 43, 7, 25, 26 + 18
  • Rezultate Loto la Noroc Plus din 22 octombrie 2026: 0 6 7 1 2 8
  • Rezultate Loto la Super Noroc din 22 octombrie 2026: 8 1 7 4 4 3
  • Rezultate Loto la Noroc din 22 octombrie 2026: 9 1 7 5 9 3 4

Report cumulat la Noroc la categoria I de peste 1,51 milioane de lei

Duminică, 25 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 octombrie, Loteria Română a acordat 23.100 de castiguri, in valoare totala de peste 19,78 milioane de lei.

Suplimentar 500.000 la categoria 1 LOTO 6/49: în urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.10.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din 25.10.2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker este in joc un report la categoria a I în valoare de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 39.300 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 68.700 de lei.

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