Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 29 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 1 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Rezultate Loto, 29 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,97 milioane de lei. La Super Noroc, reportul e de 1,67 milioane de lei | Shutterstock/AI

Duminică, 1 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 28.000 de câștiguri.

Report la Loto 6/49 de 1,97 milioane de lei. La Super Noroc, reportul e de 1,67 milioane de lei

Reportul la Loto 6/49 a ajuns la 1,97 milioane de lei, după ce tragerea din 29 octombrie 2026 nu a adus niciun câștigător la categoria I. Nici la Joker nu au fost câștigate primele două categorii, astfel că premiile importante continuă să se acumuleze. La Noroc, reporturile cumulate depășesc 1,67 milioane de lei, în timp ce la Noroc Plus s-a înregistrat un câștig la categoria I, în valoare de 41.026,32 lei.

În urma extragerilor de joi, reporturile rămase în joc ajung la un total de 5.617.210,38 lei. Printre cele mai mari premii aflate în continuare în joc se numără cel de la Loto 6/49, în valoare de 1.972.271,36 lei, reportul cumulat de la Noroc, de 1.674.501,44 lei, și suma de 892.006,65 lei pusă în joc la categoria I a jocului Joker.

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Rezultate Loto, 29 octombrie 2026

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto la Joker, azi, 29 octombrie 2026: 42, 21, 43, 18, 37, +1

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 29 octombrie 2026: 8, 9, 2, 8, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 29 octombrie 2026: 26, 39, 40, 18, 1, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 6, 3, 8, 1, 6, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 29 octombrie 2026: 7, 7, 7, 6, 6, 1, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 29 octombrie 2026: 42, 45, 34, 30, 40, 7